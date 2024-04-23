Оператор ГТС змінить процедуру закупівлі газу у іноземних трейдерів

"Оператор ГТС України" розширює напрямки закупівлі природного газу для власних потреб та анонсує вихід на торги на новій секції "Закупівлі: імпорт, митний склад" на майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ).

Як повідомляється на сайті "Оператора ГТС", під час торгів у цій секції учасники-нерезиденти можуть пропонувати замовнику свій ресурс, що зберігається в ПСГ в режимі "митний склад" або на умовах передачі на транскордонних точках в Україну.

Торги проводяться за принципом одностороннього зустрічного аукціону в ПП БЕТС.

Учасники можуть подавати заявки для продуктів: "Митний склад"; "Митний склад + Short-haul"; Interconnection point (наявні транскордонні точки для кордонів з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою та Словаччиною). Ціна визначатиметься в євро.

На стартовому етапі запуску секції гарантійні внески для учасників не передбачаються, в подальшому УЕБ планує застосовувати свої клірингові механізми і для такого типу торгів.

Для участі в торгах по секції "Закупівлі: імпорт, митний склад" учасники мають акредитуватись на УЕБ, в тому числі — нерезиденти, що планують пропонувати свій ресурс зацікавленим українським покупцям.

У компанії нагадали, що в 2023 році "Оператор ГТС" закупив на УЕБ понад 200 млн кубометрів природного газу для власних потреб.

ОГТСУ продовжив закупівлі газу 2024 року, станом на 23 квітня компанія придбала 51,9 млн кубометрів в українських видобувників і трейдерів.