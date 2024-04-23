Екологічна прокуратура цьогоріч направила до суду 700 справ. Розмір збитків перевищує 8 мільярдів

Спеціалізована екологічна прокуратура з початку цього року направила до суду 700 обвинувальних актів, розмір збитків у яких перевищує 8 млрд грн.

Про це повідомила заступниця генпрокурора Вікторія Літвінова під час пресконференції з нагоди третьої річниці створення Спеціалізованої екологічної прокуратури, передає Укрінформ.

"Уже цього року до суду скеровано понад 700 кримінальних проваджень. Встановлена сума збитків перевищила 8 млрд грн", – сказала Літвінова.

За її словами, до створення екологічних прокуратур щорічно до ЄРДР вносилося близько 6 тис. повідомлень про факти порушення екологічного законодавства. Упродовж останніх років їх кількість зросла до 8-9 тис.

Також майже вчетверо зросла сума встановлених збитків – із 600 млн грн до 2,36 млрд грн.

Заступниця генпрокурора повідомила, що минулого року суди винесли 1100 вироків у провадженнях екологічних прокуратур. А протягом останніх двох років прокурорам вдалося повернути у державну власність і запобігти незаконному використанню майже 44 тис. га земель природоохоронного призначення, з яких 35 тис. – заповідних.

Також Літвінова нагадала, що новим напрямком роботи є розслідування кримінальних правопорушень, які були скоєні на шкоду довкіллю унаслідок збройної агресії РФ.

Вона, зокрема, наголосила, що жодна країна в світі ще не розслідувала воєнні злочини проти довкілля у таких масштабах, і завдання України, щоб російські воєнні злочинці понесли відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин, яким було спричинено шкоду навколишньому природному середовищу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок війни в Україні уражено понад 20% природоохоронних територій.