Курс гривні укріплюється після падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу
Курс гривні продовжує укріплюватися після рекордного падіння.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 24 квітня, на рівні 39,5860 грн/$, порівняно із 39,7836 грн/$ у вівторок. Перед цим він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.
Водночас курс гривні до євро укріпився на 5 копійок – до 42,2620 за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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