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Курс гривні укріплюється після падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

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Курс гривні продовжує укріплюватися після рекордного падіння.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 24 квітня, на рівні 39,5860 грн/$, порівняно із 39,7836 грн/$ у вівторок. Перед цим він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 5 копійок – до 42,2620 за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2148) гривня (1529) курс (1481) НБУ (9240) обмін валюти (682)


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Ну підзаробили, новий діапазон помацяли, відкупаємось, та по новой.
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23.04.2024 16:19 Відповісти
А от цікаво, що скажуть у пʼятницю?
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23.04.2024 16:22 Відповісти
"Гривня впала до нового рекорду"
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23.04.2024 16:23 Відповісти
Впав і тут же там внизу укріпився...Не хоче безперервно падати той курс...
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23.04.2024 17:47 Відповісти

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