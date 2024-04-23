Рада підтримала посилення покарання за незаконну торгівлю підакцизними товарами
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо удосконалення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів".
Відповідний законопроєкт №9364 у першому читанні підтримали 243 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "удосконалення адміністративної та кримінальної відповідальності у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, вироблення сталих та єдиних категорій побудови конструкцій норм Кодексу про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та Кримінального кодексу (далі – ККУ)".
Для цього законопроєктом зокрема пропонується:
- чітке розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності у сфері незаконного обігу підакцизних товарів;
- запровадження адміністративної відповідальності за торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах без державної реєстрації як суб'єкта господарювання;
- запровадження адміністративної відповідальності за порушення порядку обліку, зберігання, переробки, утилізації або знищення конфіскованих підакцизних товарів та обладнання для їх вироблення, тощо;
- запровадження адміністративної відповідальності за придбання, зберігання, пересилання, транспортування без мети збуту підакцизних товарів без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку;
- розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів (крім їх виготовлення) залежно від кількості такої продукції;
- удосконалення порядку вилучення підакцизної продукції у справах про адміністративні правопорушення, її подальшої конфіскації та знищення;
- запровадження єдиного грошового критерію кваліфікації окремих адміністративних правопорушень у сфері незаконного обігу підакцизних товарів;
- приведення конструкцій диспозицій норм, в тому числі використання термінології, у відповідність до діючих норм профільного законодавства у сфері обігу підакцизних товарів.
Серед іншого, законопроєктом пропонується встановити адміністративну відповідальність за придбання, зберігання, пересилання або транспортування без мети збуту алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку, вчинене в значному розмірі (10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або загальна кількість яких становить: для алкогольних напоїв – десять чи більше літрів; для тютюнових виробів – дві тисячі чи більше цигарок; для рідин, що використовуються в електронних сигаретах – 0,2 літрів чи більше.
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