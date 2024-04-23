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Новини
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Країни ЄС не зможуть оплачувати транзит російського газу через Україну, – "Оператор ГТС"

транзит

Україна не планує проводити переговори з Росією про продовження контракту на транзит російського газу до Європи, який завершується в 2024 році, а також не планує жодних угод.

Про це заявив глава дивізіону зі співпраці з клієнтами "Оператора ГТС України" Андрій Прокоф'єв на конференції, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, відсутність операцій із практичної точки зору означає, що Україна "не пропонуватиме жодних потужностей на аукціони".

Як повідомлялося, Словаччина обговорює з Україною продовження транзиту російського газу після завершення чинного контракту, термін дії якого спливає наприкінці 2024 року, розповідав прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. 

Після цього у пресслужбі українського уряду заявили, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання. 

Договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів

Бронювання потужностей

Європейська модель бронювання газотранспортних потужностей передбачає їх розподіл не через довгострокові контракти, а через аукціони.

Найближчий аукціон бронювання на 2025 рік у європейському галузевому календарі, як свідчать дані деяких платформ бронювання, заплановано на 1 липня.

Далі потужності можуть пропонуватися на квартальних, місячних та добових аукціонах.

Автор: 

аукціон (1335) росія (14116) транзит (634) транзит газу (643)


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Топ коментарі
+2
Ти статтю до кінця дочитав ? (( Як ішов до ******* газ-так і йтиме , змінюються умови його постачання , тож відклади перемогу . P.S. Поміж іншим , сядь і подумай чому кацапи і досі не розбили жодної з компресорних станцій та як сам газом будеш користуватися якщо ці компресорні виведуть з ладу , бо якщо селяни іще балонним чи на дровах їсти приготують , то ти у своїй квартирі буржуйкою не нагрієшся , а поїсти бігатимеш у палатку імені мадам скумбрії ((
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23.04.2024 17:35
+1
****** з фіцами будуть вимушені доставляти собі )(уйлоквас турецькими потоками.
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23.04.2024 15:42
+1
Фіцик, ПНХ!
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23.04.2024 16:53
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****** з фіцами будуть вимушені доставляти собі )(уйлоквас турецькими потоками.
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23.04.2024 15:42 Відповісти
Ти статтю до кінця дочитав ? (( Як ішов до ******* газ-так і йтиме , змінюються умови його постачання , тож відклади перемогу . P.S. Поміж іншим , сядь і подумай чому кацапи і досі не розбили жодної з компресорних станцій та як сам газом будеш користуватися якщо ці компресорні виведуть з ладу , бо якщо селяни іще балонним чи на дровах їсти приготують , то ти у своїй квартирі буржуйкою не нагрієшся , а поїсти бігатимеш у палатку імені мадам скумбрії ((
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23.04.2024 17:35 Відповісти
так і закінчилась епоха, юлькі з косою, "газової принцеси".
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23.04.2024 16:37 Відповісти
Газ завжди був бізнесом президентів.
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23.04.2024 21:09 Відповісти
Ось і все.
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23.04.2024 16:45 Відповісти
Фіцик, ПНХ!
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23.04.2024 16:53 Відповісти
Трубі труба!
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23.04.2024 17:03 Відповісти
Для усіх хто побачив "перемогу над проклятими ********" - дочитайте те що нижче від заголовка , кому ліньки дочитати - це зрідні нафті до Угорщини , просто інший вуглеводень ((
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23.04.2024 17:38 Відповісти
Прощай газотранспортна система України.
з 1 січня 2025 року, її почнуть знищувати...
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23.04.2024 17:45 Відповісти
а сперва хорошенько подумать?
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23.04.2024 17:47 Відповісти

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