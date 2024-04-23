Країни ЄС не зможуть оплачувати транзит російського газу через Україну, – "Оператор ГТС"

Україна не планує проводити переговори з Росією про продовження контракту на транзит російського газу до Європи, який завершується в 2024 році, а також не планує жодних угод.

Про це заявив глава дивізіону зі співпраці з клієнтами "Оператора ГТС України" Андрій Прокоф'єв на конференції, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, відсутність операцій із практичної точки зору означає, що Україна "не пропонуватиме жодних потужностей на аукціони".

Як повідомлялося, Словаччина обговорює з Україною продовження транзиту російського газу після завершення чинного контракту, термін дії якого спливає наприкінці 2024 року, розповідав прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.

Після цього у пресслужбі українського уряду заявили, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання.

Договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів

Бронювання потужностей

Європейська модель бронювання газотранспортних потужностей передбачає їх розподіл не через довгострокові контракти, а через аукціони.

Найближчий аукціон бронювання на 2025 рік у європейському галузевому календарі, як свідчать дані деяких платформ бронювання, заплановано на 1 липня.

Далі потужності можуть пропонуватися на квартальних, місячних та добових аукціонах.