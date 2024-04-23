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Новини
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У швидкісних поїздах зміниться меню: "Укрзалізниця" обрала нового постачальника

укрзализныця,чай

"Укрзалізниця" обрала нову компанію, яка організовуватиме харчування пасажирів у швидкісних поїздах "Інтерсіті+" у наступні 5 років.

Переможцем торгів на надання послуги у системі SmartTender стала компанія ТОВ "Понтем.УА", їй вже направили пропозицію укласти угоду, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Загалом в аукціоні взяло участь 7 компаній, серед яких були найбільші АЗК, ресторанний холдинг, мережі кав'ярень, кейтерингові компанії та інші.

"Для максимального залучення учасників до тендеру початкова ціна була встановлена 1,9 млн грн (без ПДВ). Завдяки конкуренції під час торгів компанія-переможець запропонувала вдвічі більше від стартової ціни – 3,63 млн грн (без ПДВ)", – зазначається у повідомленні.

При цьому "Укрзалізниця" збереже право погоджувати асортимент і ціни на продукцію, а також контролюватиме якість надання послуг через зворотний зв’язок від пасажирів. ⠀

За даними у системі YouControl, засновником ТОВ "Понтем.УА" є литовська компанія "Балтійос паслаугу групе", а її бенефіціаром – Ірмантас Норкус. Компанія надає послуги з організації громадського харчування у школах, дитячих садках, лікарнях, державних та приватних підприємствах.

Компанія була одним із харчових підрядників Міноборони, писали "Наші гроші". У 2020 році міністерство звинувачувало її у відмові укласти договори за результатами виграних тендерів щодо послуг із харчування військовослужбовців у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Хто забезпечує "Укрзалізницю" продуктами

Попередній конкурс на організацію харчування пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" було оголошено у Prozorro у жовтні 2023 року. За його умовами, харчування мало надаватися в 10 поїздах (по 9 вагонів) Hyundai Rotem, двох поїздах по 6 вагонів Skoda, двох електропоїздах (по 9 вагонів) ЄКр-1 та двох поїздах (по 5 вагонів) МПЛТ на 400 місць/поїзд. Проте торги не відбулися, оскільки "Укрзалізниця" дискваліфікувала переможця тендеру.

Тоді на нього зареєструвалися три учасники, причому нинішній постачальник – WOG – не прийшов. 

Автор: 

потяг (1291) тендер (2150) Укрзалізниця (4745) вагони (656)


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Топ коментарі
+4
Теперь поставщик от ермака будет, видимо. Проверенный.
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23.04.2024 15:40
+3
Невже буде як у старі добрі часи .....? І коньячок у вагоні-ресторані.
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23.04.2024 15:38
+2
А там було якесь меню? Я бачив тілько три вида чаю і якесь печиво/вафлі.
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23.04.2024 15:30
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Коли раніше користувалась УЗД провідники завжди просили купити хоч чаю, бо за невиконання плану влітало. Чи діє ця практика насьогодні ?
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23.04.2024 15:26 Відповісти
А я скільки користувався, провідника ловити треба було, щоб чай отримати
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23.04.2024 15:55 Відповісти
Хз, по 2013 користувалась, але просила тупо кип'яток - кофе заварити. Зерновим кофе пригощала провідницю, так що й цукор і кип'яток був нашару)
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23.04.2024 16:05 Відповісти
Читай: збільшиться вартість чаїв та хрумчиків?!
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23.04.2024 15:27 Відповісти
А там було якесь меню? Я бачив тілько три вида чаю і якесь печиво/вафлі.
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23.04.2024 15:30 Відповісти
Щось не зрозумів. Початкова ціна тендеру складала 1,9млн.грн., а перемогла компанія котра запропонувала свої послуги за 3,63млн.грн. Здорова конкуренція!
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23.04.2024 15:30 Відповісти
Може це була сума хабаря за перемогу в тендері?
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23.04.2024 15:33 Відповісти
Невже буде як у старі добрі часи .....? І коньячок у вагоні-ресторані.
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23.04.2024 15:38 Відповісти
або ліві горілочка та півас в купе првідника.
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23.04.2024 16:04 Відповісти
І шампанське!)))
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23.04.2024 16:06 Відповісти
і чисті простині?
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23.04.2024 16:32 Відповісти
Простирадла й чисті і сухі - комплект білизни+полотенце запаяні в пакет були. І в будь якому вагоні так. Бо малий, коли з класом їздив на відпочинок, на море до 2014 - в плацкарті теж саме було.
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23.04.2024 18:33 Відповісти
Теперь поставщик от ермака будет, видимо. Проверенный.
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23.04.2024 15:40 Відповісти
Загалом у дорозі до світлого майбутнього ніхто годувати не повинен. Не подобається їжа постачальника від ермарка, возіть її із собою.
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23.04.2024 16:01 Відповісти
Їздив я якось укрзалізницею, постіль як з свинарника, з вікон конденсат на подушку мою тік, в туалеті ядерний вибух, харчування просто жах. Більше не користуюся послугами цієї контори.
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23.04.2024 16:00 Відповісти
Значить треба дозиметр з собою возити.
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23.04.2024 16:11 Відповісти
А ложечка у підстаканнику по-старому цілитиметься пасажиру в око ?
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23.04.2024 21:46 Відповісти

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