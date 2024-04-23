У швидкісних поїздах зміниться меню: "Укрзалізниця" обрала нового постачальника

"Укрзалізниця" обрала нову компанію, яка організовуватиме харчування пасажирів у швидкісних поїздах "Інтерсіті+" у наступні 5 років.

Переможцем торгів на надання послуги у системі SmartTender стала компанія ТОВ "Понтем.УА", їй вже направили пропозицію укласти угоду, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Загалом в аукціоні взяло участь 7 компаній, серед яких були найбільші АЗК, ресторанний холдинг, мережі кав'ярень, кейтерингові компанії та інші.

"Для максимального залучення учасників до тендеру початкова ціна була встановлена 1,9 млн грн (без ПДВ). Завдяки конкуренції під час торгів компанія-переможець запропонувала вдвічі більше від стартової ціни – 3,63 млн грн (без ПДВ)", – зазначається у повідомленні.

При цьому "Укрзалізниця" збереже право погоджувати асортимент і ціни на продукцію, а також контролюватиме якість надання послуг через зворотний зв’язок від пасажирів. ⠀

За даними у системі YouControl, засновником ТОВ "Понтем.УА" є литовська компанія "Балтійос паслаугу групе", а її бенефіціаром – Ірмантас Норкус. Компанія надає послуги з організації громадського харчування у школах, дитячих садках, лікарнях, державних та приватних підприємствах.

Компанія була одним із харчових підрядників Міноборони, писали "Наші гроші". У 2020 році міністерство звинувачувало її у відмові укласти договори за результатами виграних тендерів щодо послуг із харчування військовослужбовців у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Хто забезпечує "Укрзалізницю" продуктами

Попередній конкурс на організацію харчування пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" було оголошено у Prozorro у жовтні 2023 року. За його умовами, харчування мало надаватися в 10 поїздах (по 9 вагонів) Hyundai Rotem, двох поїздах по 6 вагонів Skoda, двох електропоїздах (по 9 вагонів) ЄКр-1 та двох поїздах (по 5 вагонів) МПЛТ на 400 місць/поїзд. Проте торги не відбулися, оскільки "Укрзалізниця" дискваліфікувала переможця тендеру.

Тоді на нього зареєструвалися три учасники, причому нинішній постачальник – WOG – не прийшов.