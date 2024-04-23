Європарламент підтримав торгівельні пільги для України, але з обмеженнями

Європейський парламент підтримав продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю харчами з Україною з додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає "Європейська правда".

Зокрема, євродепутати підтримали продовження призупинення ввізних мит і квот для української сільськогосподарської продукції ще на рік, до 5 червня 2025 року, із запобіжниками для захисту інтересів європейських аграріїв.

За відповідне рішення проголосували 428 депутатів, проти – 131 і 44 – утрималися.

Нові правила передбачають, що Єврокомісія може швидко відреагувати та застосувати заходи, які вважає необхідними, у разі серйозних проблем на ринку ЄС чи однієї або кількох країн-членів через український аграрний імпорт.

Зокрема, передбачено запобіжник для низки продуктів – м’яса птиці, яєць, вівса, крупи, кукурудзи і меду – якщо імпорт перевищить середні обсяги імпорту у другій половині 2021-го та у 2022-2022 роках, у такому разі тарифи може бути відновлено.

Остаточне рішення після голосування Європарламенту має ухвалити Рада ЄС.

Угода має набути чинності 6 червня 2024 року терміном на один рік.

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Хто вимагає обмежень на імпорт аграрної продукції з України?

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії вимагали відновити дію імпортних мит на українське зерно.

Єврокомісія це прохання відхилила, тому Польща запропонувала запровадити новий захисний механізм на рівні ЄС, який передбачає застосування регіональних обмежень на імпорт певних видів сільгосптоварів з України.

При цьому міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.