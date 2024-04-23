Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 22 мільярди
Державна служба фінансового моніторингу виявила у першому кварталі 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 21,8 млрд гривень.
Щодо таких операцій до правоохоронних органів направлено 273 матеріали (148 узагальнених матеріалів та 125 додаткових узагальнених матеріалів), повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Зокрема, до правоохоронних органів направлено 64 матеріали, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій становить 6,9 млрд гривень.
При цьому Держфінмоніторингом загалом зупинено фінансові операції та заблоковані кошти у еквіваленті понад 2,1 млрд гривень.
Також до правоохоронців направили 38 матеріалів, пов'язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму/сепаратизму, військової агресії з боку РФ проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.
Як повідомлялося, у 2023 році Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на загальну суму 102,1 млрд грн. При цьому за рік зупинили фінансові операції та заблокували кошти на 4,1 млрд грн.
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ну, не змогли виявити.
на скільки множити???
а от арештованих коштів аж 4,1 за 2023 і 2,1 за перший квартал 2024го...
то за 2023й з 98ма ярдами все ок???
і чому ми так херово живемо???
доречі, в них ЖОДНОГО доведеного до вироку суду результату їх «зупинки»,
а знаєте чому ?
Тому що 99.9% таких зупинок абсолютно юридично безпідставні, а загальний рівень фахової підготовки працівників «фінмоніторингу» можна окреслити як незадовільний…
також коли кажуть, що «виявлено» таку то кількість «підозрілих» операцій, це взагалі про що ?
які критерії «підозрілості» ?
Раджу почитати Закон України про фінмоніторинг разом з фаховим юристом ~ гарна кумедія на ніч.
Пхе!
Еяф'ятлайокютль - ще крутіше звучить!
)))