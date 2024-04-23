Рада звільнила більшість членів Рахункової палати (оновлено)

Верховна Рада звільнила сім членів Рахункової палати, у яких строк повноважень сплив 15 березня 2024 року.

Відповідне рішення підтримали 264 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, припинено повноваження членів Рахункової палати Віктора Богуна, Андрія Дідика, Василя Невідомого, Цезаря Огня, Ігоря Яремчука та Андрія Майснера.

Водночас у Рахунковій палаті заявили, що орган зможе продовжувати працювати навіть після того, як у його складі залишиться лише 5 членів: голова – Ольга Піщанська, заступник голови – Сергій Ключка, члени – Кирило Клименко, Геннадій Пліс та Єлизавета Пушко-Цибуляк.

Як пояснили у пресслужбі органу, згідно закону "Про Рахункову палату", її засідання є правомочним у разі присутності на ньому не менш як двох третин від фактично призначеної Верховною Радою кількості членів.

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Як повідомлялося, у січні Верховна Рада з другої спроби призначила головою Рахункової палати ексочільницю Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. При цьому посли країни "Великої сімки" публічно закликали не призначати членів Рахункової палати до зміни процедури відбору.

До призначення в АМКУ Піщанкська займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та мала низку приватних компаній. Журналісти з'ясували, що сестра Ольги Піщанської Світлана була директором італійської компанії, на яку оформили віллу президента Володимира Зеленського на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі. Світлана Піщанська також фігурувала серед великих спонсорів партії "Слуга народу" та заявляла про особисте знайомство з президентом.

У свою чергу Ольга Піщанська стверджувала, що у випадку з її кар'єрним зростанням після обрання Зеленського "про кумівство не йдеться".