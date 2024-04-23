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Рада звільнила більшість членів Рахункової палати (оновлено)

счетная

Верховна Рада звільнила сім членів Рахункової палати, у яких строк повноважень сплив 15 березня 2024 року.

Відповідне рішення підтримали 264 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, припинено повноваження членів Рахункової палати Віктора Богуна, Андрія Дідика, Василя Невідомого, Цезаря Огня, Ігоря Яремчука та Андрія Майснера.

Водночас у Рахунковій палаті заявили, що орган зможе продовжувати працювати навіть після того, як у його складі залишиться лише 5 членів: голова – Ольга Піщанська, заступник голови – Сергій Ключка, члени – Кирило Клименко, Геннадій Пліс та Єлизавета Пушко-Цибуляк.

Як пояснили у пресслужбі органу, згідно закону "Про Рахункову палату", її засідання є правомочним у разі присутності на ньому не менш як двох третин від фактично призначеної Верховною Радою кількості членів.

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Як повідомлялося, у січні Верховна Рада з другої спроби призначила головою Рахункової палати ексочільницю Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. При цьому посли країни "Великої сімки" публічно закликали не призначати членів Рахункової палати до зміни процедури відбору.

До призначення в АМКУ Піщанкська займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та мала низку приватних компаній. Журналісти з'ясували, що сестра Ольги Піщанської Світлана була директором італійської компанії, на яку оформили віллу президента Володимира Зеленського на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі. Світлана Піщанська також фігурувала серед великих спонсорів партії "Слуга народу" та заявляла про особисте знайомство з президентом.

У свою чергу Ольга Піщанська стверджувала, що у випадку з її кар'єрним зростанням після обрання Зеленського "про кумівство не йдеться".

Автор: 

ВР (2852) парламент (1940) звільнення (1000) Рахункова палата (176) Піщанська (12)


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Топ коментарі
+5
РАХУНКОВА ПАЛАТА ЦЕ ЄДИНА СТРУКТУРА ЯКА ДОВОДИЛА СУСПІЛЬСТВУ УКРАЇНИ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ ЗЕЛЕНОЇ ЦИРКОВОЇ ВЛАДИ.
Тепер вже нікому.
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23.04.2024 16:49
+3
Ну так! Це ж вони (недолугі!) висвітлили мільярдні нестачі самої чесної (зеленої ж) влади! Туди їм і дорога!
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23.04.2024 17:10
+3
Неправильно рахували )))
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23.04.2024 17:41
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РАХУНКОВА ПАЛАТА ЦЕ ЄДИНА СТРУКТУРА ЯКА ДОВОДИЛА СУСПІЛЬСТВУ УКРАЇНИ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ ЗЕЛЕНОЇ ЦИРКОВОЇ ВЛАДИ.
Тепер вже нікому.
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23.04.2024 16:49 Відповісти
У свою чергу Ольга Піщанська стверджувала, що у випадку з її кар'єрним зростанням після обрання Зеленського "про кумівство не йдеться". Джерело: https://biz.censor.net/n3485903Ну саме так і є - ето просто совпадєніє!
Сама хоч вірить в те, що сказала?
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23.04.2024 16:52 Відповісти
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23.04.2024 19:45 Відповісти
А причина, як завжди, відсутня?
Чи це просто чергова «пєрєзагрузка»?
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23.04.2024 16:59 Відповісти
зєбуіни, це, нарешті, кумовство чи вам ще достатньо не насрали в пащу?
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23.04.2024 17:00 Відповісти
і ніяких кумів братів сестер друзів
на посадах лиш спеціалісти!!!1
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23.04.2024 17:08 Відповісти
Ну так! Це ж вони (недолугі!) висвітлили мільярдні нестачі самої чесної (зеленої ж) влади! Туди їм і дорога!
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23.04.2024 17:10 Відповісти
Неправильно рахували )))
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23.04.2024 17:41 Відповісти
А яке має право ВРУ нинішнього скликання, термін повноважень якої сплив ще восени минулого року, звільняти членів рахункової палати, термін повноважень яких сплив лише у березні цього року?
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23.04.2024 18:22 Відповісти
Ну, тепер у служок із Зеленським, буде воля і крадьож, по квартальному95, МАСШТАБНО з 2019 року!!!
А судді хто??
https://ccu.gov.ua/print/24750
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23.04.2024 18:43 Відповісти
Василь Невідомий рахує - Цезарь Огонь підсвічує.
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23.04.2024 19:59 Відповісти
а як же вони харчуватимуться???
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23.04.2024 20:19 Відповісти
Остались тільки ті, що будуть правильно рахувати. І зелені мародери будуть красти ще дужче...
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23.04.2024 20:42 Відповісти

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