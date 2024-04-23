БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3820 відвідувачів онлайн
Новини
1 985 17

Мораторій діє: Ціну на газ для населення залишили незмінною до травня 2025 року

газ

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", – наголосив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Дія тарифу триватиме з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

За даними ГК "Нафтогаз України", компанія забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств.

Автор: 

газ (7908) Нафтогаз (3305) тарифи (1295) Тарифи на газ (713)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+4
Почекаємо на опалювальний сезон. Цій владі вірити - себе обманювати.
показати весь коментар
23.04.2024 14:58
+3
Зате ахметка відіграється ''за всю любов'' на вартості електроенергії.
показати весь коментар
23.04.2024 14:48
+1
А от заборона Зеленского самому соді особистим указом підвищувати тарифи на електроенергію не діє. Бо олігархи на газі з Кацапії вже не зароблять, а на схематозах з електроенергією тільки так.
показати весь коментар
23.04.2024 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
комунізм наступив
показати весь коментар
23.04.2024 14:40 Відповісти
не знав.Ну тоді єрмак таки геній
показати весь коментар
24.04.2024 09:26 Відповісти
Зате ахметка відіграється ''за всю любов'' на вартості електроенергії.
показати весь коментар
23.04.2024 14:48 Відповісти
Народ і так переплачує за газ,фактично газ коштує більше 10 гривень за куб
показати весь коментар
23.04.2024 14:55 Відповісти
Почекаємо на опалювальний сезон. Цій владі вірити - себе обманювати.
показати весь коментар
23.04.2024 14:58 Відповісти
Це правда, але і тут витрати газодобувних підприємств фінансують з бюджету, а точніше з іншого карману наріду.
показати весь коментар
23.04.2024 21:11 Відповісти
А от заборона Зеленского самому соді особистим указом підвищувати тарифи на електроенергію не діє. Бо олігархи на газі з Кацапії вже не зароблять, а на схематозах з електроенергією тільки так.
показати весь коментар
23.04.2024 15:06 Відповісти
А що це за указ? Можете дати посилання?
показати весь коментар
23.04.2024 15:45 Відповісти
Ну щодо газу зрозуміло. А ел. енергії, чого тут розспівалися? Коли стало відомо, що на електо мароторію не буде і це було закріплено, всі чомусь мовчали, всіх усе влаштовувало, а тепер прокинулися. Це як із ринком, спочатку раділи, а потім радість у глазах зникла. І так завжди в особливо розумних.
показати весь коментар
23.04.2024 15:16 Відповісти
Слава Богу, хоч це. А то інфляція кусається трохи . . .
показати весь коментар
23.04.2024 16:47 Відповісти
21 сторіччя а ми як в кам*яному віці топимо дровами.
показати весь коментар
23.04.2024 16:48 Відповісти
а че поднимайте народ богатый заплатит упырям
показати весь коментар
23.04.2024 19:43 Відповісти
А почему цена на газ не уменьшилась, когда на рынке она в разы упала???
показати весь коментар
23.04.2024 23:15 Відповісти
А шо таріфи непонизять?Тупе стадо за це обирало собі "презідента із народа".
показати весь коментар
24.04.2024 07:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 