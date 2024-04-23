Мораторій діє: Ціну на газ для населення залишили незмінною до травня 2025 року
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ).
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", – наголосив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
Дія тарифу триватиме з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.
За даними ГК "Нафтогаз України", компанія забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств.
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