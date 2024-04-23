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Новини
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Половина українських підприємств скаржиться на проблеми з пошуком працівників

офіс,робота,вакансії

Із початку року продовжує зростати частка бізнесу, яка має проблеми з підбором кадрів. У березні брак персоналу як одну з основних перешкод для роботи назвали майже половина підприємців.

Про це свідчать дані щомісячного опитування настроїв бізнесу від Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, передає Укрінформ.

"У березні 2024 труднощі з пошуком працівників зросли – причому як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Частка опитаних підприємств, які мають проблеми з підбором кваліфікованих кадрів, зросла з 31% у лютому до 38,9% у березні. Схожа ситуація спостерігається з пошуком некваліфікованих робітників: відсоток тих, кому їх важко знайти, суттєво зріс – з 26,5% у лютому до 31,7% у березні", – йдеться у повідомленні.

В Інституті зазначають, що нестачу кадрів як значну проблему український бізнес відмічає в опитуванні вже кілька місяців поспіль. У березні на цьому наголосили близько 50% опитаних.

"У березні вперше половина опитаного нами бізнесу вказала на те, що це є суттєвою перешкодою для подальшої роботи. Наприклад, у 2022 році про брак робочої сили говорили лише близько 20% опитаних. Минулого року ця перешкода трохи актуалізувалася і на неї вказувало близько третини опитаних, і вже під кінець 2023 року ця перешкода почала постійно зростати", – зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

У цілому ж рейтинг перешкод для роботи бізнесу залишається практично без змін. Головною проблемою підприємці вважають зростання цін на сировину та товари (53%). Брак робочої сили посідає друге місце (50%). На третьому – небезпека для роботи (46%). Проблема перебоїв з електроенергією піднялася через наслідки ракетних обстрілів у березні з 7-го на 4 місце (40%).

Через ракетні атаки відбулися також регіональні зміни щодо оцінки небезпечності роботи. Так, Черкаська область піднялася на перше місце у рейтингу за цим показником (100% респондентів з цієї області зазначили, що їм небезпечно працювати), Запорізька, Вінницька, Харківська – традиційно у топі найнебезпечніших регіонів. Водночас Волинська і Закарпатська області залишаються відносно спокійними.

Автор: 

бізнес (1161) робота (863) праця (23)


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Топ коментарі
+21
Зато у цирку 95 нема брака працівників клованів.і броня є.
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23.04.2024 14:18
+21
Був ''Порох'', було АТО-ракети не літали, сирени не ревли, людоловів не було. Але ж це ''Порох'' він поганий, він барига. Обрали ''свого парня з уліци''-маєте війну, ракети-сирени, розбомблені міста, людоловів на вулицях, і проблеми з робочими руками. Вибрали-тіштеся. (Я не порохобот)!
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23.04.2024 14:39
+12
Може потрібно трохи збільшити зарплатню
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23.04.2024 14:42
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Зато у цирку 95 нема брака працівників клованів.і броня є.
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23.04.2024 14:18 Відповісти
А ЗП підняти вони не пробували?

Мабуть, ні. Бо хочуть за дешево, як завжди…

Дайте гідну ЗП і « народ до вас потягиться»
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23.04.2024 15:22 Відповісти
А с чего ее взять эту ЗП если налоги высокие, население нищее, кредиты, энергоносители и т.п. для бизнеса дорогие?
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23.04.2024 16:25 Відповісти
Ну то самі й працюйте на своїх підприємствах, які проблеми?) ринок є ринок.
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23.04.2024 16:41 Відповісти
Декілька разів телефонував праценадавачам по об'явам вакансій. Ні досвід роботи, ні освіта,ні фах нікого не цікавить, якщо ти пенсіонер!
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24.04.2024 11:09 Відповісти
Та да. Зарплата у горнового на Запорожстали 16000грн, а ахметик , бедствующий, самую дорогую недвижимость в Лондоне покупает.
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23.04.2024 16:50 Відповісти
більша половина, чи менша?
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23.04.2024 14:30 Відповісти
Беріть пенсійний вік, там багато профі, так вони не такі швидкі але профі, а то всі хотять молодняк який або воює або ховається!!!
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23.04.2024 14:31 Відповісти
с усилением мобилизации ситуация будет намного хуже
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23.04.2024 14:35 Відповісти
А стоило выпускать за границу льготников и мужиков стремя детьми? Теперь бабуинов из Африки и Сирии хотят завозить. Вот заживем млять.
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23.04.2024 14:36 Відповісти
ага, ті прямо палають бажанням працювати тут на мінімалці
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23.04.2024 14:53 Відповісти
Оті так би мовити бабуїни, при першій можливості звалять в Європу із України. Не будуть вони тут працювати за копійки.
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23.04.2024 15:39 Відповісти
Бабуины есть разные. Есть балованные а есть которые за кружку баланды будут работать. И можете себе представить каких именно бабуинов завезут в Украину на наши нищебродские зарплаты.
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23.04.2024 17:20 Відповісти
Все діло в тому, что слимаки-працівники не бажають влаштовуваться офіційно, бо сруться від того, шо спіски працівників підприємці подають до ТЦК. У мене 3 скікуна звільнилось відразу як почули шо список до ТЦК завезли. Мабуть до пересувного цірку спробують влаштуватись.
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23.04.2024 14:39 Відповісти
Не дивно, з таким відношенням до працівників
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23.04.2024 15:22 Відповісти
Уточніть, з якім самим відношенням?
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23.04.2024 15:31 Відповісти
То шо, лапоть, уточнення не буде? Висрав ротом та у кущі?
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23.04.2024 15:44 Відповісти
Що ти старий пенс-довбойоб, отаке відношення.
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23.04.2024 17:35 Відповісти
І оце і все шо ти зміг придумати та висрати ротом, лапоть руснявий?
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23.04.2024 19:20 Відповісти
шукай не сцикунів, ділов то, вийшов і такий - 1,5к зелені за 20 днів, і такі табунами до тебе
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23.04.2024 15:36 Відповісти
Я не хантер. У мене інше направлення. А сцікун він завжди сцікун, скількі б не давали.
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23.04.2024 15:43 Відповісти
платив би 1,5-2 зелені, в людини було б за що відкупитися, міг би забронювати, а так платите копійки та щє й сикуни в вас всі .
Ото пани в пЄчали, холопи біжать, працювати нікому за гроші.
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23.04.2024 15:49 Відповісти
А ти скількі платиш? Не менш 1,5 зелені?
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23.04.2024 16:00 Відповісти
та я отой самий "сикунроботяга" не забивай дурним голову
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23.04.2024 16:17 Відповісти
Аааа, зрозумім, слимак. Ну повзи далі.
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23.04.2024 16:22 Відповісти
Був ''Порох'', було АТО-ракети не літали, сирени не ревли, людоловів не було. Але ж це ''Порох'' він поганий, він барига. Обрали ''свого парня з уліци''-маєте війну, ракети-сирени, розбомблені міста, людоловів на вулицях, і проблеми з робочими руками. Вибрали-тіштеся. (Я не порохобот)!
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23.04.2024 14:39 Відповісти
Може потрібно трохи збільшити зарплатню
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23.04.2024 14:42 Відповісти
Та н, херня якась.
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23.04.2024 14:43 Відповісти
Міша давай по новой
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23.04.2024 15:33 Відповісти
Всі хотят нічого не платити працівникам, людей тримати за рабів, бо як же нові мерси купляти. Далі ще буде гїрше. Поки середня зарплата буде в рази меньше за мінімалку в ЕС, працівників буде тільки меншати.
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23.04.2024 14:44 Відповісти
Хай платять відповідно. Всі ці "підприємці", хочуть щоб робили за копійки та ще і переробляли, а як дійде до оплати починається "ти розумієш..."
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23.04.2024 14:44 Відповісти
Двірника нормального на підприємство знайти не можна, найняли чоловіка з другою групою інвалідності то він бідолашний, ледь мітлу в руках тримає.
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23.04.2024 14:50 Відповісти
да зараз всіх важко знайти , багато виробницьтв завантажені на 50+%,сбут впав, зп хочаб те що є платити було з чого.
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23.04.2024 15:38 Відповісти
У двірників зарплатня 6500 гр , не дивно )))
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23.04.2024 16:44 Відповісти
Ну так зараз невідомо куди потрапиш у пошуках роботи. Дуже вірогідно отримати квиток в один кінець , за власний рахунок .
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23.04.2024 15:23 Відповісти
Уточніть, якій саме квіток?
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23.04.2024 15:33 Відповісти
Бачу і тут уточнення не буде, так, лапоть?
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23.04.2024 15:45 Відповісти
Уважаемый, лапоть, в этой ситуации, как бы, Вы)) Человек написал про - билет в один конец, а Вы ему - про цветы)) Паливно, очень паливно)) похлеще «полуницы»)
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23.04.2024 18:04 Відповісти
Товарисчь, вам за сотоварисча по Параші, стало образливо? Він висрав шось ротом а пояснень не дав. Так може ви, після свого висера, дасте поясненя шо то за квіток та ще і в один кінець?
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23.04.2024 19:17 Відповісти
Із початку року продовжує зростати частка бізнесу, яка має проблеми з підбором кадрів. У березні брак персоналу як одну з основних перешкод для роботи назвали майже половина підприємців. Джерело: https://biz.censor.net/n3485894

ІПСО100%
бо тільки от були новини що бізнес розвивається таким темпами що аж гай, та що в нас рекордно низьке безробіття, всі на своєму місці, армія відновлення багатоштатна всі працевлаштовані.
І тута опа.....
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23.04.2024 15:31 Відповісти
А чого ж іпсо? Все логічно! Безробіття низьке, всі працевлаштовані, роботу ніхто не шукає. Як нема шукачів, нікого й набирати.
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23.04.2024 16:46 Відповісти
Це відколи Черкаська область стала небезпечною? Навпаки,навіть оренда житла зросла, як і вартість продажу. Бо тут ще відносно безпечно.
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23.04.2024 15:46 Відповісти
тут наверно имеется в виду, что опасн на работу устраиваться, так как повестку впихнут
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23.04.2024 18:23 Відповісти
Платити не пробували?
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23.04.2024 16:12 Відповісти
По-перше: робити нема кому бо немає кому, а по-друге: підприємства ріжуть зарплати бо їм якби робили багато а платити за це мало, зате свої кармани забивати мільйонами не забувають.
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23.04.2024 16:53 Відповісти
Профспілки України, Аууу! Ви дееее? Вимагайте підняття зарплат !!!
Так, в Монако грошей буде йти меньше, але буде залишатися більше в Україні.
З доброю платнею запрацює сервіс послуг, а значить зростуть надходження в касу , а значить до бюджету, а значить гроші за крутяться . В Україні! Не в Монако!
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23.04.2024 20:51 Відповісти
Підприємцям, які не взмозі організувати бізнес таким чином щоб люди отримували нормальну зрплату, самим порібно шукати роботу, а не видавати себе за підприємців
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23.04.2024 21:11 Відповісти
Це ще початок. Далі буде "цікавіше". Зелене шапіто добиває країну.
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23.04.2024 23:45 Відповісти

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