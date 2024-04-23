Половина українських підприємств скаржиться на проблеми з пошуком працівників

Із початку року продовжує зростати частка бізнесу, яка має проблеми з підбором кадрів. У березні брак персоналу як одну з основних перешкод для роботи назвали майже половина підприємців.

Про це свідчать дані щомісячного опитування настроїв бізнесу від Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, передає Укрінформ.

"У березні 2024 труднощі з пошуком працівників зросли – причому як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Частка опитаних підприємств, які мають проблеми з підбором кваліфікованих кадрів, зросла з 31% у лютому до 38,9% у березні. Схожа ситуація спостерігається з пошуком некваліфікованих робітників: відсоток тих, кому їх важко знайти, суттєво зріс – з 26,5% у лютому до 31,7% у березні", – йдеться у повідомленні.

В Інституті зазначають, що нестачу кадрів як значну проблему український бізнес відмічає в опитуванні вже кілька місяців поспіль. У березні на цьому наголосили близько 50% опитаних.

"У березні вперше половина опитаного нами бізнесу вказала на те, що це є суттєвою перешкодою для подальшої роботи. Наприклад, у 2022 році про брак робочої сили говорили лише близько 20% опитаних. Минулого року ця перешкода трохи актуалізувалася і на неї вказувало близько третини опитаних, і вже під кінець 2023 року ця перешкода почала постійно зростати", – зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

У цілому ж рейтинг перешкод для роботи бізнесу залишається практично без змін. Головною проблемою підприємці вважають зростання цін на сировину та товари (53%). Брак робочої сили посідає друге місце (50%). На третьому – небезпека для роботи (46%). Проблема перебоїв з електроенергією піднялася через наслідки ракетних обстрілів у березні з 7-го на 4 місце (40%).

Через ракетні атаки відбулися також регіональні зміни щодо оцінки небезпечності роботи. Так, Черкаська область піднялася на перше місце у рейтингу за цим показником (100% респондентів з цієї області зазначили, що їм небезпечно працювати), Запорізька, Вінницька, Харківська – традиційно у топі найнебезпечніших регіонів. Водночас Волинська і Закарпатська області залишаються відносно спокійними.