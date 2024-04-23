АРМА обрала аукціонний дім для продажу арештованої супер’яхти Медведчука

Агентство з реалізації та менеджменту арештованих активів (АРМА) обрало Troostwijk Auctions реалізатором яхти Royal Romance, що належала родині кума Путіна Віктора Медведчука.

Відповідне рішення Комісія з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, ухвалила під час засідання 23 квітня, передає Укрінформ.

"За результатами засідання комісії компанія Troostwijk Auctions з Нідерландів визначена переможцем конкурсу юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, для організації реалізації арештованого активу на електронних торгах та здійснення заходів, необхідних для реалізації активу – майна юридичної особи-нерезидента Lanelia Holdings Ltd., а саме судна яхти Royal Romance 2015 року випуску номер міжнародної морської організації 1012268", – оголосив заступник голови АРМА, голова Комісії Грігол Катамадзе.

Протягом пʼяти робочих днів АРМА має отримати пропозицію від Troostwijk Auctions для укладення відповідного договору.

Якщо нідерландський аукціонний дім відмовиться укладати угоду, не надаватиме послуги за договором або ж не почне організацію аукціону, реалізатором Royal Romance може стати учасник, який за сумою балів посів друге місце у конкурсі – аукціонний дім Boathouse Auctions (США).

Загалом для участі у конкурсі було подано заявки від трьох претендентів. Одного з них – Asset Reality Limited (США) – до конкурсу не допустили.

Аукціонний дім Troostwijk Auctions створено в 2015 році. Він спеціалізується на продажу яхт та іншого обладнання, має п'ять представництв по всьому світу. Глобальне географічне охоплення – 175 країн. Щорічно Troostwijk Auctions виставляє близько 120 млн лотів.

Що відомо про продаж супер'яхти Медведчука

Як повідомлялося, наприкінці березня АРМА вперше оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном – яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

Голова АРМА Олена Дума зазначала, що строк арешту яхти спливає у травні, але АРМА вживає заходів, що вона не повернулася до колишнього власника. Вона також уточнила, що мінімальна суму продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцнили судно.

Водночас журналісти ТСН стверджували, що на яхті досі працює капітан та команда, яких фінансують структури Медведчука. Вони перешкоджали огляду судна, а частковий доступ до нього журналісти та представники АРМА отримали лише після втручання місцевих правоохоронців.

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Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.