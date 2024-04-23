Рада дозволила АРМА купувати валютні облігації

Верховна Рада дозволила Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), інвестувати арештовані кошти в іноземній валюті у військові облігації.

Ухвалення відповідного законопроєкту №10397 в цілому підтримали 299 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, АРМА на період до припинення або скасування поточного воєнного стану, а також протягом одного місяця після його завершення, отримає право купувати за рахунок грошових коштів в іноземній валюті, облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Згідно з чинними нормами законодавства, АРМА вже можу купувати "Військові облігації" за рахунок переданих агентству арештованих коштів у гривні.

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Станом на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько $15 мільйонів. При цьому дохідність за валютними депозитами у більшості банків становить менше 1% річних. Натомість середня дохідність за валютними облігаціями внутрішньої державної позики "Військові облігації" становить понад 4% річних в доларах США та понад 3% річних в євро.

Відтак автори законопроєкту очікують, що інвестування арештованих коштів в іноземній валюті у державні облігації створить умови для додаткового залучення коштів до державного бюджету та економіки України.