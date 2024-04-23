БЕБ звинуватило відоме онлайн-казино в ухиленні від сплати податків на мільярд гривень. Ймовірно, йдеться про "Космолот"

Детективи Бюро економічної безпеки розслідують ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в інтернеті.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали низку ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

Правоохоронці не уточнюють назви організатора азартних ігор, проте, за даними "Інтерфакс-Україна", йдеться про онлайн казино "Космолот". Співвласник компанії Арнульф Дамерау нещодавно заявив Financial Times, що нібито корумповані чиновники в силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати у нього десятки мільйонів євро.

Наразі банківські рахунки підприємства арештовані. Утім, компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.

Водночас в момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані.

БЕБ також заявляє, що службові особи компанії під час розслідування всіляко протидіють детективам. Зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію.

Наразі досудове розслідування триває.