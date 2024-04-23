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Новини
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Вище рівня інфляції: Метінвест Ахметова оголосив про підвищення зарплат працівників з 1 травня

метинвест

Група Метінвест із 1 травня цього року підвищить заробітну плату працівникам виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Підхід до перегляду зарплат буде диференційованим, а оклади будуть проіндексовані вище за прогнозований рівень інфляції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Очікується, що оклади виробничого персоналу зростуть на 5-20%, а за найдефіцитнішими професіями – до 25%. Найбільше підвищення отримають співробітники з низькими окладами в межах однієї професії та кваліфікації. Такий підхід забезпечить внутрішню справедливість в оплаті праці, зазначили в компанії.

Підвищення зарплат наразі торкнеться лише виробничого персоналу робітничих професій, та лінійних керівників. Перегляд окладів для адміністративного й управлінського персоналу, сервісних підприємств та керівної компанії розглядатиметься додатково, якщо буде фінансова можливість.

Зазначається, що рішення про підвищення зарплати співробітникам було прийнято, оскільки Метінвест зумів перебудувати свою роботу до нових умов після втрати комбінатів у Маріуполі й заводу в Авдіївці. Крім того, відновлення морського експортного коридору дало змогу дещо збільшити завантаженість підприємств. Проте ринкова ситуація залишається несприятливою: ціни на металургійну продукцію падають, а витрати на логістику зростають, кажуть у компанії.

"В умовах війни та загальної невизначеності люди – наша головна точка опори, а компанія є опорою для співробітників. Попри складну економічну ситуацію, ми вирішили взяти на себе додаткове фінансове навантаження. Ми високо цінуємо внесок нашої команди в загальний результат компанії та маємо намір і надалі утримувати високий рівень соціальної захищеності співробітників", – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2023 році Метінвест запровадив додаткову командну премію для співробітників ремонтних та виробничих підприємств за вирішення завдань з операційних поліпшень. Це дало змогу зосередитися на пошуку резервів для підвищення економічної стійкості Метінвесту. А працівники в умовах високої інфляції в країні підвищили свої доходи на 15%.

Автор: 

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Благодєтєль! Нє, Атєц радной! Как же мощно он гудіт, всєму Бамбас уж ухі закладиваєт
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23.04.2024 13:09 Відповісти
Добрейшей души человек,только где он был такой умный в 2014-ом.
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23.04.2024 13:19 Відповісти
Он только учілся...
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23.04.2024 13:23 Відповісти
Просльозився... Це компенсація за приведених до влади ригів із яникОвощами, котрі так вболівали за країну, що замінили на кацапів усю верхівку силових структур по Україні?
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23.04.2024 13:13 Відповісти
От тільки зараз тарифчики на електроенергію до 6 грн за квт підніме, а тоді можна і зарплатку своїм неграм підняти. Благодєтєль грьобаний.
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23.04.2024 13:24 Відповісти
хто знає, яка зарплатня, на шкідливому виробництві, де працівники не доживають до пенсії?
чи це, комерційна тайна?
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23.04.2024 13:43 Відповісти

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