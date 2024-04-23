"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною", – Кулеба прокоментував зупинку видачі паспортів за кордоном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію щодо призупинення прийому документів для чоловіків призовного віку у закордонних консульствах.

Про це він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", – наголосив він.

Він наголосив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону про мобілізацію та після набрання ним чинності.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна.

Крім того, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює", – наголосив міністр Кулеба.

Як повідомлялося, наразі через технічні причини у закордонних підрозділах ДП "Документ" не видаються документи.

Також "Суспільному" повідомили, що українське консульство у Польщі призупинило прийом громадян призовного віку.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу, що опинився у розпорядженні журналістів. Зазначалося, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

У документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги йшлося про те, що Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.