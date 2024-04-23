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"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною", – Кулеба прокоментував зупинку видачі паспортів за кордоном

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію щодо призупинення прийому документів для чоловіків призовного віку у закордонних консульствах.

Про це він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", – наголосив він.

Він наголосив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону про мобілізацію та після набрання ним чинності.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна.

Крім того, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює", – наголосив міністр Кулеба.

Як повідомлялося, наразі через технічні причини у закордонних підрозділах ДП "Документ" не видаються документи.

Також "Суспільному" повідомили, що українське консульство у Польщі призупинило прийом громадян призовного віку.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу, що опинився у розпорядженні журналістів. Зазначалося, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

У документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги йшлося про те, що Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Автор: 

документ (150) МЗС (254) мобілізація (461) Кулеба Дмитро (144)


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Топ коментарі
+14
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23.04.2024 12:51
+13
Держава усі роки плювала на свої обов'язки перед громадянином.
А тепер , як запалало, згадада про обов'язки громадянина щодо неї.
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23.04.2024 13:25
+13
Перебування за кордоном звільняє громадянина від обовʼязків. Саме тому я вчора доручив набити їбальник Кулебі. Це буде чесно.https://biz.censor.net/n3485871
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23.04.2024 14:07
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23.04.2024 12:51 Відповісти
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23.04.2024 13:19 Відповісти
Дімон, там шарій просто обсосує ваш пост.
Угг, за обов'язки заговорили, які влади були обов'язки, красти як в останній раз?
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23.04.2024 13:23 Відповісти
Ви не розумієте!!!
так казав нині покійний, екснардеп, захисник України Барна.
перебування за кордоном не звільняє від обов"язків перед Батьківщиною!!
а уїбані закони які підписує зе та бабло яке тече у тцк, звільняє всіх кому дали бронь або в кого є це бабло!!!
так що все по чесному.
воїни ЗСУ гинуть по закону!
тцк ловлять по закону
мусара на трасах та чмирять бабусь з петрушкою а не на фронті, по закону
чиновники, які розкрадають все і вся, в кабінетах а не на фронті, на броні, *****, по закону!!!!
все ЗАКОННО!!!
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23.04.2024 16:51 Відповісти
Держава усі роки плювала на свої обов'язки перед громадянином.
А тепер , як запалало, згадада про обов'язки громадянина щодо неї.
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23.04.2024 13:25 Відповісти
Кулеба, о, великий воїн з лопатою! Ви все правильно робите! Нарешті у невеличкої частини людей вже відкриються очі (якщо не відкрилися досі). І будуть вони будувати своє життя без вас. Нічого не буває просто. Але краще за кордоном без нічого, але вміючи працювати, маючи впевненість у завтрашньому дні, ніж з вами.
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23.04.2024 13:42 Відповісти
Перебування за кордоном звільняє громадянина від обовʼязків. Саме тому я вчора доручив набити їбальник Кулебі. Це буде чесно.https://biz.censor.net/n3485871
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23.04.2024 14:07 Відповісти
Іди воюй лопатою, кулебіс
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23.04.2024 14:24 Відповісти
А якщо хлопець виїхав матір'ю за кордон неповнолітнім, а призивного віку досяг за кордоном? Такий варіант , Кулебо, ти продумав? Йому теж не дадуть паспорт?
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23.04.2024 14:48 Відповісти
"Йа никому ничиво ни должын! Йа должын только сваим радитилям" (с) вазеленский

Пс а как тебе такое кулеба?
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23.04.2024 14:49 Відповісти
А циркачів, а 95 кагал звільнили! За які такі заслуги?!!!
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23.04.2024 14:49 Відповісти
А коли Резніков с Кулебою підуть на війну борг краіні віддавати?
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23.04.2024 15:16 Відповісти
За яким таким правом ви порушуєте закон ?
Цю владу давно пора на нари.
Як вони вже остогиднули. .
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23.04.2024 15:24 Відповісти
Василь з села васюкино, не маючий нічого, виїхав побудувати собі нове життя, тільки почав жити, а тут кулеба - вася, треба захищати моєжитлотастатки країну, ато паЧпорт відберу.
Кулеба 24ст КУ прокоментувати не бажає ? Бо поки до 65й дійдеш - держава вже всьо порушила.
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23.04.2024 16:26 Відповісти
....... особливо тих хто виїхав в Монако. Куршавель Іспанію та інші погані місця
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23.04.2024 16:50 Відповісти
Некоторые люди думают ,что они всех хитрее страна истекает кровью, а им на родину наплевать. Вы же граждане Украины, вы не получили другого гражданства езжайте домой, становитесь на военный учёт и защищать свою землю и своих родных. И не надо лить грязь на руководство страны
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23.04.2024 16:56 Відповісти
кульбаба красавка... Більше нічого сказати.
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23.04.2024 18:31 Відповісти
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію щодо призупинення прийому документів для чоловіків призовного віку у закордонних консульствах. Джерело: https://biz.censor.net/n3485871 А Єрмак дав "добро" на коментар цьому диктору?
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23.04.2024 18:39 Відповісти
Десятки тисяч мусорів сховали по школах,як охорону.Міністр МВС хизується,що поліція в жодному разі не піде на війну.Госслужба та 95квартал,бізнесюки та агробарони,циркі та казино і таке інше - війна не для них.Війна для бідних.Збираємо 60т.на снарягу мобілізованому колезі (це не обов'язок кулеби) та збираємо гроши родинам загиблих.Це наше.А вони пасажири.
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23.04.2024 19:32 Відповісти
Прочитавши усі комменти нема чого добавити.
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23.04.2024 20:15 Відповісти
Кулеба про себя сказал?
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23.04.2024 20:43 Відповісти
Поле чудес...в країні дурнів !
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23.04.2024 21:05 Відповісти
Брехло. Чоловік не приходить до держави за послугами. Йому не потрібні Українські суди, поліція, прокуратура, медицина і т.і. Він за цим усим виїхав до іншої країни. І єдиний звʼязок що залишається це паспорт який чогось має строк дії. Мабуть саме для таких випадків щоб мати важелі впливу. Тобто висновок такий - як їдеш, то їдь з кінцями і позбувайся навіть громадянства
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23.04.2024 21:10 Відповісти
перебування при владі дає право красти?
ви є ліквідаторами України(Степан Хмара)
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23.04.2024 21:54 Відповісти
Уже эту хрень не то что комментировать, читать невозможно!
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23.04.2024 22:05 Відповісти
Перший рік війни вкрали 32млрд 2ий рік 44млрд, а я в держави нічого не вкрав за паспорт плачу гроші то чого я щось зобовязаний??
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23.04.2024 22:12 Відповісти
зержава тебе дала 2200 грн компенсации в месяц за войну. тебе шо мало?
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23.04.2024 23:04 Відповісти
Редкий случай когда Зеленые делают все правильно и по-совести. Я за максимальное давление на ухилянтов,в том числе большие денежные штрафы и конфискацию имущества в счет уплаты этих штрафов
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24.04.2024 00:49 Відповісти
Да ладно, кулєбякін. Слово Закон і зешобла речі несумісні. Покажіть, що закони, Конституція однакові для ВСІХ і тоді можна щось говорити. А так....
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24.04.2024 05:56 Відповісти
Ухмлянти і недочоловіки тепер згадують Конституцію, в час війни ви повинні захищати Батьківщину, одні гинуть, страждають, а другі по Європі, США, попивають каву...Кулеба на 200 процентів правий, і це ще мягкі обмеження...
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24.04.2024 08:48 Відповісти
Ну так потрібно скасувати Конституцію бо вона застаріла) Владі чесно потрібно сказати чому ще до 2014 р Україну залишило 8 млн. громадян ! Яка така політика держави провадилася 30 років, що призвело до страшного скорочення чисельності громадян країни.
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24.04.2024 09:30 Відповісти
Хто почав нагадувати про "конституційний обовязок"?
Інших способів не зайшли? Tільки залякувати
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24.04.2024 09:40 Відповісти
https://www.instagram.com/paveletskaya_svitlana/ Просто тримати за руку. Засипати та просипатись разом. Поспішати до тебе, чекати на тебе, пишатися тобою, хвилюватись, закохуватись щодня, завмирати від щастя. Будь де. Коли навколо будь що. З тобою, знаю, що щастя поруч і в кожній дрібниці, і хочу щоб ти так само завжди це бачив і знав, що ти - неймовірний, сильний, розумний, мій. безумно", - написала Павелецкая.

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24.04.2024 09:11 Відповісти
Перебування громадянина за кордоном не звільняє державу від обов'язку забезпечувати його права згідно з частиною 2 Конституції України. Там багато прав які Україна має забезпечувати за кордоном, але вона цього не робить. Тому які претензії щодо обовязків громадян?
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24.04.2024 09:51 Відповісти

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