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У закордонних підрозділах ДП "Документ" припинили видачу документів. У чому причина

паспорт,громадянство

Через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ".

Про це повідомляє пресслужба Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Водночас зазначається, що подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

До того ж можлива видача паспортів для дітей до 12 років через відсутність необхідності біометричної верифікації.

"Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ", – додали у паспортному сервісі.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги про заборону керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку за кордоном.

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документ (150) закордонний паспорт (80) паспорт (234) біометричні паспорти (96)


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