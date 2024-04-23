У Швейцарії зменшився обсяг заморожених російських активів

Станом на кінець грудня 2023 року загальна вартість фінансових активів, заморожених у Швейцарії через санкції проти РФ, становила 5,8 млрд швейцарських франків (понад $6,3 млрд). Це майже на 2 млрд франків менше, ніж роком раніше.

Про це повідомила пресслужба уряду країни, передає Радіо Свобода.

"Це на 1,7 млрд швейцарських франків менше, ніж цифра, повідомлена за грудень 2022 року. Зниження пов’язане з втратами від оцінки цінних паперів. Крім того, наразі заблоковано 17 об’єктів нерухомості в 7 кантонах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість цінних паперів знизилася внаслідок міжнародних санкцій. Втрату частково компенсували прибутки від переоцінки в обсязі 280 млн франків (понад $307 млн).

За попередній звітний період Державний секретаріат з питань економіки країни (SECO) заморозив активи ще на 580 млн швейцарських франків після власного розслідування та роз’яснень від банків. Влада також заблокувала ще два об’єкти нерухомості в Швейцарії.

"Крім 17 заморожених об’єктів нерухомості, були заблоковані інші активи, такі як спортивні та елітні транспортні засоби, твори мистецтва, меблі та музичні інструменти, якими користуються підсанкційні фізичні та юридичні особи у Швейцарії", – додає уряд.

Водночас активи на 140 млн швейцарських франків були виведені з-під арешту через недотримання законодавства при їх блокуванні.

Федеральний уряд Швейцарії наголошує, що ця сума заморожених активів окрема від коштів Центрального банку Росії, що зберігаються в Швейцарії – це приблизно 7,24 млрд франків.

"Вартість заморожених активів або знерухомлених активів російського центрального банку не є прямим показником того, якою мірою застосовуються санкції. Це моментальний знімок у часі. Кумулятивна вартість може коливатися в будь-якому напрямку, зокрема внаслідок змін оцінки заморожених цінних паперів, банківських комісій і змін обмінного курсу", – уточнює швейцарська влада.

Як повідомлялося, у березні Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію уряду про передачу Україні заморожених російських активів. Цим рішенням у Швейцарії дозволили створити правовий механізм, який передбачає передачу заморожених коштів центрального банку РФ або активів його держкомпаній постраждалим державам.

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Нагадаємо, що Євросоюз також працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

Водночас країни "Великої сімки" (G7) обговорюють й інші шляхи використання заморожених активів РФ, включно з конфіскацією або використанням у якості застави для залучення коштів для України на світових фінансових ринках. Ці дискусії продовжаться на наступній зустрічі G7 у червні.