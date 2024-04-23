США готують санкції проти китайських банків за допомогу російській оборонці, – ЗМІ

США розробляють санкції, які можуть відрізати низку китайських банків від світової фінансової системи.

Як пише The Wall Street Journal, Вашингтон сподівається, що це змусить Китай припинити підтримку російської військової промисловості, передає Forbes.

За даними видання, допомога Китаю дозволила РФ відновити свій військово-промисловий потенціал, тому що країна стала основним постачальником електронних схем, деталей літаків, машин та верстатів у Росію.

США розраховують, що загроза втрати китайськими банками доступу до долара і ризик погіршення торговельних звʼязків з Європою переконають Пекін змінити курс.

Зазначається, що банки слугують ключовими посередниками для комерційного експорту до Росії, обробляючи платежі та надаючи компаніям-клієнтам кредити для торговельних операцій.

Американські чиновники кажуть, що націленість санкцій на банки є варіантом ескалації на випадок, якщо дипломатичні заходи не зможуть переконати Пекін обмежити експорт. Останніми тижнями офіційні особи США посилили тиск на Пекін під час приватних зустрічей і дзвінків, попереджаючи, що Вашингтон готовий вжити заходів проти китайських фінансових установ.