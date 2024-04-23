БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3732 відвідувача онлайн
Новини
1 177 13

В енергосистемі – дефіцит. "Укренерго" знову анонсує обмеження для бізнесу

електроенергія,електрика,світло,леп

Станом на ранок 23 квітня в українській енергосистемі знову фіксують дефіцит електроенергії. "Укренерго" другий день залучає аварійну допомогу з Європи майже цілодобово.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що максимум споживання припадає на 20:30-21:30. Тож, енергетики закликають громадян заощаджувати електроенергію та вимикати потужні електроприлади на цей час.

"Сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії...Із 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності", – наголосили в "Укренерго", додаючи, що ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

На Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово.

Для побутових споживачів обмеження діють на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 209 тисяч побутових споживачів.

Крім того, диспетчерський центр "Укренерго" вимушений другий день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн.

На теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. На атомних електростанціях триває ремонтна кампанія.

Упродовж доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 9 298 МВт-год.

Загалом на ранок знеструмлені 383 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Із технічних причин є відключення у Дніпропетровській і Чернігівській областях.

Автор: 

електроенергія (4220) Укренерго (1984)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Я не знаю для якого саме бізнесу обмеження но ТРЦ, кафе, реклама, бігборди, ресторани, шалмани, клюби тощо Києва, світять вогнями як різдвяна ялинка.
показати весь коментар
23.04.2024 11:06
+2
Для виробництв.
Якщо завод вирубати, ніяка ********** по твіттєрам на увесь світ хвилю не підніме.
А якщо ТРЦ вирубати - одразу божьі одуванчікі загидять Інтернет своїм обуренням.
показати весь коментар
23.04.2024 11:26
+1
Наталка явно працює укренерго, оскільки немаючи навіть приблизного поняття про споживання електроприладів,вона впевнено віщає , що причина дефіциту - праски і чайники населення. Наталко, перш ніж писати подібну маячню хоч почитала б в інеті скільки реально споживають побутові прилади . Чайник гріє воду 10-15 хв це 200-300Вт, праска працює циклічно: нагрів/вимкнення, якщо потужність 2кВт то споживання лише 1 в годину, пральна машина максимально споживає е/е лише в першу третину циклу, коли гріє воду, далі споживання 200-400 Вт, виробники вказують, що при класі енергоефективності А+++ споживання лише 0,7 кВт, найпоширеніші Led лампи освітлення на 9-12 Вт, щоб спалити 0,5кВт потрібно щоб 10 ламп горіли постійно 5 год, бойлер є не у всіх. Та найцікавіше, що це за телевізор який споживає 1,5 кВт, можливо плазма розміром як табло на стадіоні. ******** Led телевізор з екраном 32" споживає лише 50 вт, 55" від 70-150вт.
По факту, якщо 1 раз за вечір попив чайку, запустив 1 прання, годину прасував, 5 год дивився телевізор, світив 5 лампочок та без бойлера - буде приблизно 2,5 кВт, це година роботи 1 велотренажера в фітнес центрі, якщо з бойлером то 2 години. Саме тому і обмежують бізнес бо населення і так після підняття тарифу зменшило споживання е/е до мінімуму.
показати весь коментар
23.04.2024 13:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не знаю для якого саме бізнесу обмеження но ТРЦ, кафе, реклама, бігборди, ресторани, шалмани, клюби тощо Києва, світять вогнями як різдвяна ялинка.
показати весь коментар
23.04.2024 11:06 Відповісти
Без реклами неможна..легальний шлях виводу бабла на офшори..але генделі можна б було й притушити..ті хто там тусить й ночером, у полупритомному стані навпомацки знайде..

Хоча, оця інфа теж може бути зрадозрадницькою..відволікаючім маневром від нелегітимного..
показати весь коментар
23.04.2024 11:16 Відповісти
А чого це зєля нелегітимний? Каденція закінчилась, тепер він в.о., але ніде не написано, що його повноваження при цьому чимось обмежені.
показати весь коментар
23.04.2024 11:28 Відповісти
Для виробництв.
Якщо завод вирубати, ніяка ********** по твіттєрам на увесь світ хвилю не підніме.
А якщо ТРЦ вирубати - одразу божьі одуванчікі загидять Інтернет своїм обуренням.
показати весь коментар
23.04.2024 11:26 Відповісти
Але ж "братам" треба допомагати.

показати весь коментар
23.04.2024 11:40 Відповісти
Вони нам теж допомагають, причому частіше. А також, рольники нам не брати, а звичайне бидло.
показати весь коментар
23.04.2024 16:03 Відповісти
Треба не бізнес, а приватні оселі обмежувати у споживанні електроенергії.
Типова ситуація у вечері: увімкнутий бойлер (3.0 kW), електрочайник (2 kW), праска (2 kW), освітлення майже в усіх кімнатах (0,5 kW), телевізор (1,5 kW), пральна машина (3 kW).
А тепер рахуймо: 12 kW за вечір не продуктивних витрат. І ніхто нічого економити не збирається. То до чого тут бізнес?!
показати весь коментар
23.04.2024 12:04 Відповісти
Наталка явно працює укренерго, оскільки немаючи навіть приблизного поняття про споживання електроприладів,вона впевнено віщає , що причина дефіциту - праски і чайники населення. Наталко, перш ніж писати подібну маячню хоч почитала б в інеті скільки реально споживають побутові прилади . Чайник гріє воду 10-15 хв це 200-300Вт, праска працює циклічно: нагрів/вимкнення, якщо потужність 2кВт то споживання лише 1 в годину, пральна машина максимально споживає е/е лише в першу третину циклу, коли гріє воду, далі споживання 200-400 Вт, виробники вказують, що при класі енергоефективності А+++ споживання лише 0,7 кВт, найпоширеніші Led лампи освітлення на 9-12 Вт, щоб спалити 0,5кВт потрібно щоб 10 ламп горіли постійно 5 год, бойлер є не у всіх. Та найцікавіше, що це за телевізор який споживає 1,5 кВт, можливо плазма розміром як табло на стадіоні. ******** Led телевізор з екраном 32" споживає лише 50 вт, 55" від 70-150вт.
По факту, якщо 1 раз за вечір попив чайку, запустив 1 прання, годину прасував, 5 год дивився телевізор, світив 5 лампочок та без бойлера - буде приблизно 2,5 кВт, це година роботи 1 велотренажера в фітнес центрі, якщо з бойлером то 2 години. Саме тому і обмежують бізнес бо населення і так після підняття тарифу зменшило споживання е/е до мінімуму.
показати весь коментар
23.04.2024 13:35 Відповісти
Населенню не обмежать по одній простій причині: зомбомарафон потрібно щоб дивились 24/7. Інших причин немає.
показати весь коментар
23.04.2024 16:06 Відповісти
Нокаут телебаченню: як соціальні мережі утримують першість в постачанні новин українцям - Українська правда від 16 серпня 2023.
Згідно з результатами дослідження USAID-Internews щодо споживання медіа, опублікованого наприкінці 2022 року, 60% українців отримували новини з Telegram-каналів. Тоді як за допомогою телебачення споживали новини лише 36% співгромадян- Бабель від 14.11.2023
показати весь коментар
23.04.2024 19:31 Відповісти
Спорим, что российскую Запорожсталь никто не отключит. А вот население Запорожья будет без света сидеть.
показати весь коментар
23.04.2024 12:16 Відповісти
Що значить "для бізнесу"? Бізнес економіку тримає! А обмежети для населення можна. Менше будуть зобмопропаганду дититись, більше домашніми справами займатись!
показати весь коментар
23.04.2024 16:02 Відповісти
Ну то обріж собі вхід е/е до будинку, підтримай енергосистему. Прибрати зовнішнє освітлення, всілякі підсвітки, зменшити рівень кондиціювання приміщень, оптимізувати виробничий процес або перенести його на період коли дефіцит е/е відсутній- дозволять бізнесу зменшити споживання без втрати рівня доходів. Але ахметівським шакалам не вигідно продавати е/е населенню, оскільки бізнес платить в кілька разів більше , тому ці покидьки і верещать про обмеження саме населення, яке і так в умовах війни економить по повній.
показати весь коментар
23.04.2024 19:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 