В енергосистемі – дефіцит. "Укренерго" знову анонсує обмеження для бізнесу

Станом на ранок 23 квітня в українській енергосистемі знову фіксують дефіцит електроенергії. "Укренерго" другий день залучає аварійну допомогу з Європи майже цілодобово.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що максимум споживання припадає на 20:30-21:30. Тож, енергетики закликають громадян заощаджувати електроенергію та вимикати потужні електроприлади на цей час.

"Сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії...Із 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності", – наголосили в "Укренерго", додаючи, що ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

На Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово.

Для побутових споживачів обмеження діють на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 209 тисяч побутових споживачів.

Крім того, диспетчерський центр "Укренерго" вимушений другий день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн.

На теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. На атомних електростанціях триває ремонтна кампанія.

Упродовж доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 9 298 МВт-год.

Загалом на ранок знеструмлені 383 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Із технічних причин є відключення у Дніпропетровській і Чернігівській областях.