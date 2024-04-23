Угорщина продовжує блокувати військову допомогу ЄС Україні, – Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив заблокувати виділення Україні 1,5 млрд євро допомоги від ЄС через "дискримінацію" угорських компаній.

Він вважає, що "дискримінація угорських компаній в Україні досі не ліквідована" і поки ситуація не зміниться, Угорщина не погодиться на виділення Україні допомоги від ЄС, передає Європейська правда із посиланням на Index.

"Полювання на відьом проти угорських компаній в Україні не закінчилося справою OTP Bank, оскільки влада країни хоче відкликати місцеві ліцензії на продаж десятків препаратів компанії (Gedeon) Richter", – заявив Сіярто.

Угорський міністр нагадав, що його країна вже заблокувала допомогу на суму 500 млн євро.

Голова МЗС зазначив, що лідери ЄС хочуть виділити 1,5 млрд євро із Європейського фонду миру для фінансування зброї, яку передають Україні.

Водночас він зажадав від української сторони гарантій того, що "вони припинять і не відновлять "полювання на відьом" проти угорських компаній, які працюють в Україні".

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