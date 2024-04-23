БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3759 відвідувачів онлайн
Новини
4 080 23

Уряд Норвегії пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до п’яти років

норвегія

Міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії пропонує парламенту зміни до Закону про імміграцію, щоб збільшити термін дії тимчасового колективного захисту для українських біженців із трьох до п’яти років.

Про це повідомили в уряді Норвегії, передає Укрінформ.

Зазначається, що пропозиція про продовження дозволу до п’яти років дасть уряду та парламенту Норвегії більше часу та можливостей для вирішення ситуації з українськими біженцями.

"Ситуація в Україні залишається непередбачуваною, і можливість продовжити дозвіл на два додаткові роки дозволить нам обирати обґрунтовані рішення у зручний для нас час", – прокоментувала міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель.

Дозволи за схемою тимчасового колективного захисту видаються терміном дії на один рік. Станом на сьогодні вони можуть бути продовжені до трьох років. У березні 2025 року термін перебування в Норвегії для перших українців, які приїхали до країни, досягне трьох років, тобто максимальну кількість років за чинним законодавством.

Водночас при ухваленні майбутніх рішень будуть враховані, серед іншого, процеси, які відбуваються в інших європейських країнах. Навіть у випадку збільшення терміну продовження тимчасового колективного захисту, може виявитися доцільним скасувати цю схему та перейти до видачі звичайних дозволів до закінчення п’ятирічного періоду, йдеться у заяві норвезького уряду.

Запропоновані зміни до закону є загальними і стосуватимуться всіх, на кого поширюється тимчасовий колективний захист. Однак на сьогодні ці зміни на практиці будуть стосуватися лише переселенців з України.

Автор: 

біженці (688) мігранти (430) Норвегія (253)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+5
Особам призовного віку дозвіл на роботу не видавати. Допомогу не видавати. А потім витурити з країни за життя на незадекларовані доходи. Ось метод законного повернення частини мордатих ,,біженців,,
показати весь коментар
23.04.2024 11:06
+3
Захищають від диктатури зеленського-єрмака-фсб оп
показати весь коментар
23.04.2024 10:07
+3
Жінок, дітей та людей похилого віку. Краснопиких "граждан" - додому. Є у них тут невідкладні обов"язки.
показати весь коментар
23.04.2024 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Захищають від диктатури зеленського-єрмака-фсб оп
показати весь коментар
23.04.2024 10:07 Відповісти
Жінок, дітей та людей похилого віку. Краснопиких "граждан" - додому. Є у них тут невідкладні обов"язки.
показати весь коментар
23.04.2024 10:24 Відповісти
Особам призовного віку дозвіл на роботу не видавати. Допомогу не видавати. А потім витурити з країни за життя на незадекларовані доходи. Ось метод законного повернення частини мордатих ,,біженців,,
показати весь коментар
23.04.2024 11:06 Відповісти
Тупому скоту вирубити і-нет і заборонити користуватись гаджетами.
показати весь коментар
23.04.2024 12:19 Відповісти
Чого так розхвилювався? Ти ж вже втік, обсос. Чи ти від привиду примусового повернення вже встиг обісратись?
показати весь коментар
23.04.2024 11:26 Відповісти
Так. У мене бронь. Кажуть, діду, тобі один уй робити нічого. То хоч гаси покидьків на українських сайтах. Хай ротяку менше погану відкривають та не працюють на ворога. Ось це і буде твоїм маленьких подарунком для перемоги. Що я й роблю.Безкошто. Як волонтер.
показати весь коментар
23.04.2024 11:39 Відповісти
Ти старий довбойоб а не волонтер
показати весь коментар
23.04.2024 14:30 Відповісти
Жінок теж можна бездітних всих сюди, (особливо нідерландський, британський та німецький жіночий батальйон), нічого дупи по пляжах європейських країн гріть. А то подвійні стандарти ті стрекози скакають закордоном, влаштовують своє життя і їх ніхто ухилянтками не таврує. Хоча могли б в Україні працювати на оборону паяти коптери, водити вантажівки, стояти за станком.
показати весь коментар
23.04.2024 13:03 Відповісти
Интересно, чем закончится борьба за украинцев между Украиной и Западом? При нежелании украинцев возвращаться домой. На данный момент мы хорошо себя зарекомендовали в ЕС и Америке.
показати весь коментар
23.04.2024 11:45 Відповісти
Нєжеланіє всєгда можно превратіть в желаніє смачним пінком под зад.
показати весь коментар
23.04.2024 11:53 Відповісти
Це твої влажные мечты старий пердун
показати весь коментар
23.04.2024 14:33 Відповісти
Кацап під польським ВПН мені не авторитет.
показати весь коментар
23.04.2024 14:35 Відповісти
Та для такої гниди як ти , авторитетом може бути тільки *****
Бо ти так само тупий і недалекий
показати весь коментар
23.04.2024 14:41 Відповісти
Ти можеш тут постити що завгодно. В тебе служба така. Навіть ***** ****** називати. Після зміни у каптьорці відмолиш. Аби спрацювало на розкол ненависної тобі України.
показати весь коментар
23.04.2024 15:09 Відповісти
Тільки за умови що виплати від держави тільки для старих і немічних. Всіх інших заставити працювати.
показати весь коментар
23.04.2024 12:17 Відповісти
Ось. Спробуй, Кулеба, тим людям, які ще на 5 років залишаться у Норвегії, шо ти в них забереш консульські послуги. Угу. Хто ідіотом в цій ситуаціі виглядає?
показати весь коментар
23.04.2024 15:28 Відповісти
От забере. І хєра ви зробите, ухилянти хрінові? Ковтнете і оближетеся)))
показати весь коментар
24.04.2024 08:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 