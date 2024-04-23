Британський прем’єр Сунак оголосить про найбільший пакет військової допомоги Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня під час візиту до Польщі оголосить про найбільший пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомили у пресслужбі британського уряду, передає "Європейська правда".

Очікується, що під час поїздки до Польщі Сунак оголосить про збільшення допомоги Україні на 500 млн фунтів стерлінгів та найбільшу партію військової допомоги, яка включатиме:

60 катерів, зокрема морські рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1 600 бойових ракет і ракет ППО, а також додаткові високоточні ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow;

понад 400 транспортних засобів, в тому числі 160 захищених автомобілів Husky, 162 броньовані машини і 78 машин підвищеної прохідності;

майже чотири мільйони набоїв для стрілецької зброї.

"Цей рекордний пакет військової допомоги надасть президенту Зеленському і його хоробрій нації більше засобів, необхідних для того, щоб вигнати Путіна і відновити мир і стабільність в Європі", – зазначив британський міністр оборони Грант Шаппс.

Під час візиту Сунак обговорить загрозу з боку РФ та зусилля Великої Британії з підтримки європейської безпеки та України з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Сунак і Туск також обговорять поглиблення британсько-польських відносин.

Потім британський прем’єр поїде до Німеччини, де зустрінеться з Канцлером Олафом Шольцом у Берліні.