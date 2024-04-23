Влада Росії почне прослуховувати дзвінки росіян у Telegram та WhatsApp

Роскомнагляд має намір впровадити систему "Антифрод" у Telegram, WhatsApp і Viber, щоб отримати можливість прослуховувати дзвінки під приводом боротьби з телефонним шахрайством.

Російський регулятор планує зробити це до 2029 року, випливає із попередньої версії паспорта федерального проєкту "Інформаційна безпека", передає The Moscow Times.

Як це буде реалізовано, не повідомляється. За заявами розробників, весь обсяг даних, що передаються в Telegram і WhatsApp, включно з текстовим листуванням та дзвінками, захищений наскрізним шифруванням. Це означає, що отримати доступ до них неможливо.

Експерти та учасники ринку також підтверджують, що поки ініціатива є складною для реалізації.

Так, зазначається, що оператори фіксують сам факт використання абонентом того чи іншого месенджера, але не можуть бачити ні телефонних номерів, що спілкуються, ні інтенсивності та довжини сесій, оскільки такий "трафік зашифрований і йде всередині каналів передачі даних".

Також для таких викликів може застосовуватися не тільки мобільний інтернет, а й будь-який інший спосіб доступу, тому їхній моніторинг знаходиться поза зоною контролю операторів як законодавчо, так і технічно.

Зараз оператори не здатні однозначно відрізняти дзвінки через месенджери від завантаження картинок, відео та повідомлень, але для їхньої ідентифікації можна використовувати такі параметри, як тривалість передачі даних та обсяг переданої інформації. Однак для цього буде потрібний закон, який розширює повноваження операторів.

Інформаційну систему "Антифрод", призначену для боротьби з заміною трафіку під час голосових викликів, було запущено наприкінці 2022 року. Вона блокує дзвінки із підроблених номерів. За відмову підключати "Антифрод" операторам загрожує штраф чи відкликання ліцензії.

У Мінцифри РФ стверджували, що після запуску зловмисники перейшли на месенджери. Найбільшою популярністю у шахраїв користується WhatsApp, через який проходять до 80% таких дзвінків.