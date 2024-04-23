Телемарафон програє месенджерам: телевізор дивиться менше третини українців, – дослідження
Основним джерелом отримання суспільно-політичної інформації для українців є соціальні мережі та месенджери, а телебачення поступово втрачає свої позиції.
Про це розповіла старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН Марта Наумовапід час презентації щорічного дослідження "Індекс медіаграмотності української аудиторії", передає Укрінформ.
"Основним джерелом отримання суспільно-політичної інформації є соціальні мережі і різні месенджери – Telegram, WhatsApp, Viber, а телебачення поступово втрачає свої позиції. Якщо говорити про "Єдиний телемарафон", то у 2022 році його дивилися 41% респондентів, то у 2023 році – тільки 31% опитаних", – повідомила Наумова.
За її словами, у віковій групі 18-65 років лише 32% опитаних відповіли, що дивилися телебачення останнього тижня, а головними джерелами інформації вказали соцмережі та месенджери.
"Ми досліджували і групу пенсіонерів. З’ясувалося, що в ній телебачення залишається ключовим джерелом інформації", – додала Наумова.
За її словами, згідно з отриманими результатами, медіаграмотність 3% українців є низькою, у 21% – нижча за середню, 62% респондентів мають вищий за середні рівень медіаграмотності і 14% – високий.
Кількісне дослідження "Індекс медіаграмотності української аудиторії" відбулось методом інтерв’ю "обличчя до обличчя" за допомогою планшета за стандартизованим опитувальником (CAPI). Обсяг вибірки склав 1200 респондентів – доросле населення України (18+). Польовий етап здійснено компанією New Image Marketing Group з 15 по 29 січня 2024 року.
Раніше повідомлялося, що державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" у березні уклало угоди з телеканалами, що входять до марафону "Єдині новини #UAразом" та російськомовного каналу "Freeдом", на виготовлення контенту протягом 2024 року на загальну суму 568 млн грн.
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