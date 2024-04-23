БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3736 відвідувачів онлайн
Новини
834 9

Телемарафон програє месенджерам: телевізор дивиться менше третини українців, – дослідження

тв,телевизор,tv,канал,смотреть

Основним джерелом отримання суспільно-політичної інформації для українців є соціальні мережі та месенджери, а телебачення поступово втрачає свої позиції.

Про це розповіла старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН Марта Наумовапід час презентації щорічного дослідження "Індекс медіаграмотності української аудиторії", передає Укрінформ.

"Основним джерелом отримання суспільно-політичної інформації є соціальні мережі і різні месенджери – Telegram, WhatsApp, Viber, а телебачення поступово втрачає свої позиції. Якщо говорити про "Єдиний телемарафон", то у 2022 році його дивилися 41% респондентів, то у 2023 році – тільки 31% опитаних", – повідомила Наумова.

За її словами, у віковій групі 18-65 років лише 32% опитаних відповіли, що дивилися телебачення останнього тижня, а головними джерелами інформації вказали соцмережі та месенджери.

"Ми досліджували і групу пенсіонерів. З’ясувалося, що в ній телебачення залишається ключовим джерелом інформації", – додала Наумова.

За її словами, згідно з отриманими результатами, медіаграмотність 3% українців є низькою, у 21% – нижча за середню, 62% респондентів мають вищий за середні рівень медіаграмотності і 14% – високий.

Кількісне дослідження "Індекс медіаграмотності української аудиторії" відбулось методом інтерв’ю "обличчя до обличчя" за допомогою планшета за стандартизованим опитувальником (CAPI). Обсяг вибірки склав 1200 респондентів – доросле населення України (18+). Польовий етап здійснено компанією New Image Marketing Group з 15 по 29 січня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" у березні уклало угоди з телеканалами, що входять до марафону "Єдині новини #UAразом" та російськомовного каналу "Freeдом", на виготовлення контенту протягом 2024 року на загальну суму 568 млн грн.

Автор: 

дослідження (380) соціальні мережі (756) телебачення (403) WhatsApp (69) Viber (46) Telegram (157)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це упороті зебіли, можна сказати, віруючі в св. Янелоха
показати весь коментар
23.04.2024 08:37 Відповісти
Харькавчянє вже не будуть дивитися, деякий час.
показати весь коментар
23.04.2024 09:19 Відповісти
Пенсіонери продовжують дивитися цю пропагандистьку(в худшем варіанті)гидоту і надалі,бовони вже теж потеряли остаточно віру в "справедливість".Раніше їх кормили "дешевими таріфами,ростом пенсій,настальгієй про "какую страну про...лі",а зараз їде залякування про постійну війну,"клятих амеріканців",які "устроілі майдан" та інше.
показати весь коментар
23.04.2024 11:01 Відповісти
"Пенсіонери продовжують дивитися цю пропагандистьку..." Спасибо за объективную оценку. Я пенсионер, давно, жена тоже на пенсии. Телевизор - Smart, только для просмотра роликов на youtube. Само собой, раз я на Цензоре, то и ПК в наличии. Недавно чуть не дошло до мордобоя с продвинутым кадром, вдвое меня моложе, разговаривает фразами из телевизора, Янелох это вот все а Порошенко гад. Дело в возрасте и статусе пенсионера?
показати весь коментар
23.04.2024 12:27 Відповісти
>62% респондентів мають вищий за середні рівень медіаграмотності і 14% - високий.

Такого не бывает. Какие дебилы это пишут?
показати весь коментар
23.04.2024 12:09 Відповісти
сьогодні підвозив упоротого зебіла - йшов пішки з райцентру додому,відмічався на біржі.так і це чучало зненацька заявило - ненавиджу мара фон - тіки починає виступати зеленський швидко переключаю на другий канал.це перемога.
показати весь коментар
23.04.2024 12:26 Відповісти
Це поки що тактична перемога, але сподіваємось на прогрес. От тільки дуже кривавим виявляється прозріння.
показати весь коментар
23.04.2024 12:28 Відповісти
Дивитись на цю вигрібну яму, яку ЗЕбануті назвали телемарафон - це як при совку співати пісню "партія наш рулевой".
показати весь коментар
23.04.2024 12:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 