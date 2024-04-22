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Новини
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Кубраков проситиме додаткові гроші з бюджету на ремонт доріг

кубраков

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціюватиме зміни до держбюджету або проситиме кошти з резервного фонду на поточний ремонт дорожньої інфраструктури.

Про це заявив віцепремєр-міністр Олександр Кубраков, передає ЕП.

"Перші чотири місяці року не показові, ми використовуємо залишки дорожнього фонду і фонду ліквідації наслідків збройної агресії з минулого року для фінансування поточних потреб", – заявив Кубраков.

За його словами, міністерство отримує сигнали від керівників місцевих адміністрацій, що потреба в ремонті інфраструктури, зокрема доріг, є.

"На прикладі доріг: є ті ж евакуаційні маршрути, їх треба обслуговувати. На місцях нам кажуть, що фінансування потрібно. В середині року будемо звертатися до резервного фонду або розраховувати на зміни в державний бюджет", – сказав міністр.

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Як повідомлялося, у лютому уряд виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету. Йдеться про кошти, що надійшли до Дорожного фонду у попередні роки та не використані у 2023 році.

Нагадаємо, законом "Про державний бюджет на 2024 рік" надходження до Дорожнього фондупередано до загального фонду держбюджету. Також скасовано субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році на це було передбачено 16 млрд грн).

Водночас на ремонт та утримання доріг у 2024 році мають спрямувати залишки невикористаних у минулому році коштів держбюджету. Крім того, кошти на ремонт доріг та мостів виділятимуть з резервного фонду в окремих випадках.

Автор: 

дороги (1565) ремонт (1466) Мінінфраструктури (1376) Кубраков Олександр (181)


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Топ коментарі
+34
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22.04.2024 17:55
+23
Когда они уже нажруться!?
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22.04.2024 17:54
+19
З ОФОШОРІВ ! З ОФШОРІВ МАРОДЕРНІ!
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22.04.2024 17:54
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Когда они уже нажруться!?
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22.04.2024 17:54 Відповісти
Астанавітєсь, бо буде кепсько

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22.04.2024 18:20 Відповісти
Хіба Кубраков вже не написав заяву про звільнення ще минулого тижня
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22.04.2024 20:26 Відповісти
Нікогда
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22.04.2024 22:25 Відповісти
З ОФОШОРІВ ! З ОФШОРІВ МАРОДЕРНІ!
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22.04.2024 17:54 Відповісти
зірку ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА йому вірьвкою на шию ВІКІПЕДІЯ
КУБРАКОВ - айтішник крутий підприємець, ітіть його перітіть а ось найцікавіше

Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодор) з 19 листопада 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] до 21 травня 2021 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-6 [6] . За 2020 рік на автодороги виділили більше 120 млрд гривень на 4000 км. Частину коштів через різні причини не встигли освоїти, тому план із ремонту та будівництва доріг частково не виконали.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] Державний службовець 3-го рангу (2020)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
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22.04.2024 18:02 Відповісти
так це він під танки з симовлами Z та V дороги будував дл параду рашистів у Києві?

Мені так цікаво стало , що означала оті символи ? Залізла в рашистські сайти, питання- відповідь- Zа сVабоду , а мені таке преверзлося...
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22.04.2024 18:07 Відповісти
Так продовжимо про дороги Кубракова та танки рашки по них...
ВІКІПЕДІЯ Символы российского вторжения на Украину - символика, используемая частью российской общественности и органами государственной власти после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) вторжения на Украину в 2022 году для маркировки техники и провоенной пропаганды. Главным образом представляет собой буквы «Z», реже - «V», ещё реже - «О».
...

К началу 2023 года символы «Z» и «V» стали терять популярность и в основном используются лишь наиболее радикальными сторонниками войныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 , а в конце года родственницы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D1%81_2022) мобилизованных использовали символы в флешмобе с призывом вернуть домой своих мужей и родственников, воюющих в Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82 .

Буква «Z» используется для замены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0 кириллической буквы «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97 З ». Данный символ не только транслируется сам по себе, но и часто сопровождается дополнительным аспектом, например, лозунгом «Zа победу, Zа наших» ... ну і т д
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22.04.2024 18:12 Відповісти
млядь,этой свинорылой собаке денег на виллу не хватает
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22.04.2024 18:14 Відповісти
ПРОЧИТАЙТЕ НОВИНУ УВАЖНІШЕ! Він хоче з неосвоєнних до війни КРАДІВНИЦТВОМ коштів будувати ...А це значить таки відмити з офшорів награбоване? ТОБТО ПОВЕРНУТИ ВЗАД! Хтось вірить що оті неосвоїні кошти лежали лежма у бюджеті 30 місяців війни?
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22.04.2024 18:31 Відповісти
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22.04.2024 17:55 Відповісти
Зелень ви зовсім оху...ли? США ухваалили допомогу, знову дерібан?🤬
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22.04.2024 17:57 Відповісти
політкоректно- це називається ОПять...
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22.04.2024 18:06 Відповісти
Можна, до речі, у вчителів позичити...
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22.04.2024 17:59 Відповісти
згідний, вже 5-ть років по 4000 уя$ отримують, можуть і на уявних машинах по уявних асфальтах поїздити.
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22.04.2024 18:03 Відповісти
Так вже й про незалежну республіку ОП просіть ,де телемарафон,дороги і пабєда ...
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22.04.2024 18:03 Відповісти
Олені Кравець не забудьте відпиляти
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22.04.2024 18:05 Відповісти
17 ярдів вже скомініздили, нечисть зелена?
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22.04.2024 18:07 Відповісти
НА ДАЧІ ЇЗДИТИ НЕМОЖЛИВО??? КУБРАКОВА В АРМІЮ
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22.04.2024 18:07 Відповісти
Під кацапський літній наступ дороги відновлюватиме! Війна вже закінчилася?
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22.04.2024 18:08 Відповісти
НИЖЧЕ ДНА 🤣
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22.04.2024 18:13 Відповісти
ААА !!! тепер зрозуміло чому він керівник УКРАВТОДОРУ бітум у дзядькі -Бацькі закуповував
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22.04.2024 18:41 Відповісти
Які слова написати... щоб не забанили...
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22.04.2024 18:20 Відповісти
слава зеленскому - і жодних питань. А ви як думали - усім змі хочеться їсти.
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22.04.2024 18:32 Відповісти
Не пиши!😁
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22.04.2024 18:31 Відповісти
Й*бнуті на дорогах !
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22.04.2024 18:34 Відповісти
по науковому це називається "клєптоманія"
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23.04.2024 00:12 Відповісти
Давайте, подумаємо, шановне товариство. Кубраков хоче перегляд б'юджету з перекиданняс грошей на дерибан дороги. З яких статей? Можна було б з єдиного тєлємарафєтумарафону. Але це такий самий дерибан. З армії? Навряд чи. Отже таки або з пенсій і соцвиплат, або з б'юджетників (привіт вічним члєнам виборчих комісій - вчителям). Можливо, бізнес подоять (привіт піввареникам). Наступного разу голосуйте за Притулу (мудріший і хитріший близнюк Зєлєнского). Лиш би не Порошенко.
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22.04.2024 18:44 Відповісти
Він хіба ще не доларовий мільйонер ? Він же вирос на хабарях за дипломи моряків.
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22.04.2024 19:12 Відповісти
Боже ж ти мій, яке воно ненормальне! Краще б підсушував би сухарі, якщо пощастить, бо при зміні цієї влади відбудеться такий кубракопад, що мало не здасться!
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22.04.2024 19:21 Відповісти
велике крадівництво 3.0
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22.04.2024 19:21 Відповісти
Для кого ети дороги если половина мужиков на фронте а вторая половина ухилянты которым запретили ездить по ним? Только раздербан денег вместо того чтобы на закупку оружия отправить. Только учтите что у нас пол года чтобы освободить Украину пока трамп не пришел к власти и не усадил нас за стол капитуляции.
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22.04.2024 19:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fUAaTSmDqS8 https://www.youtube.com/watch?v=fUAaTSmDqS8

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22.04.2024 19:30 Відповісти
Я коли чую про гроші **** які йдуть на дороги у мене одразу повстає перед очима картина як кацапи по цим дорогам їдуть до Київа.Зелена погань вже не може дочекатись ***** в Києві.
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22.04.2024 20:10 Відповісти
Ці єпані міністри так нічого і не зрозуміли!!! Долбойоби, гроші потрібно для ЗСУ, а не на ваші грьобані откати!!! Будівельники ,щоб вас.......!!!
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22.04.2024 20:33 Відповісти
Не встигли в Палаті представників США проголосувати і подати на підпис Байдену закон про фінансову і військову допомогу Україні , як самі ненажерливі зелені пацюки вже роззявили свої пащеки.
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22.04.2024 20:50 Відповісти
Чому ніяких укріплень ЗСУ кацапи під Очеретиним чи Часом Яром якгось не замітили.
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22.04.2024 21:01 Відповісти
Опять уроды дурня включают....а где с каждого проданного литра топлива ?совсем охренели выродки....
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22.04.2024 21:22 Відповісти
Гнати кубракова на передову на авдіївський напрямок .
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22.04.2024 22:24 Відповісти

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