У Харкові відкрили перший сервісний центр МВС в укритті. ФОТО

Перший сервісний центр МВС у Харкові переїхав до укриття через постійні російські обстріли міста та повітряні тривоги.

Це перший сервісний центр в Україні, який розпочав обслуговувати громадян в укритті, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Аби створити безпечний простір для громадян, сервісний центр МВС № 6341 переїхав до укриття. Переміщення сервісного центру МВС в укриття було необхідним кроком для забезпечення безпеки як самих працівників, так і відвідувачів", – зазначається у повідомленні.

У новому приміщені сервісного центру облаштовані зона очікування, робочі місця працівників для обслуговування громадян. До приміщення було перевезено все необхідне обладнання, оргтехніку та встановлено телекомунікаційну мережу.

Наразі у сервісному центрі МВС в укритті працює вісім адміністраторів. Тут можна отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг.

Як повідомлялося, раніше у Харкові завершили будівництво першої підземної школи, приміщення має 20 класних кімнат та зможе приймати 900 учнів у дві зміни.