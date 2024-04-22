Нацбанк змінив порядок надання дозволів на виведення валюти за кордон за клопотанням Кабміну (оновлено)

Національний банк України (НБУ) змінив процедуру надання окремих дозволів на проведення валютних операцій у разі надходження відповідного клопотання від Кабінету Міністрів.

Зміни внесені постановою правління НБУ №46 від 19 квітня та набули чинності з 20 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, якщо раніше звернення Кабінету Міністрів були ключовою підставою для ухвалення Нацбанком окремого рішення щодо надання дозволу на проведення валютної операції, то відтепер НБУ також значною мірою орієнтуватиметься на власний аналіз можливих наслідків таких рішень.

Національний банк, зокрема, братиме до уваги, чи узгоджується надання окремих дозволів на проведення валютних операцій із:

цілями забезпечення макроекономічної, фінансової та зовнішньої стабільності;

Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

У пресслужбі Нацбанку пояснили, що зміни внесені з метою узгодження нормативно-правових актів із законом №3624-ІХ, що набрав чинності з 19 квітня. Крім того, відповідні зобов'язання НБУ взяв на себе згідно з положеннями Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Як повідомлялося, Кабмін своїми розпорядженнями від 6 і 13 лютого схвалив клопотання до НБУ з проханням дозволити виведення валюти за кордон компаніям, що входять до груп ДТЕК та "Метінвест" Ріната Ахметова, "Кернел" Андрія Веревського, "Інтерпайп" Віктора Пінчука, а також "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"). Загальна сума, заявлена у таких клопотаннях, становить понад $1,8 млрд.

Майже у всіх випадках українські підприємства планують перерахувати валюту на користь зареєстрованих за кордоном материнських компаній для виплат за євробондами або ж у якості повернення кредитів, наданих їх дочірнім підприємствам в Україні.

Після цього Національний банк уточнив правила придбання валюти для бізнесу, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу з України.

Крім того, сумніви у доцільності надання низці найбільших українських фінансово-промислових груп дозволу на виведення валюти за кордон висловив Міжнародний валютний фонд (МВФ). Зокрема, МВФ вважає, що такий індивідуальний підхід не відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, яку Нацбанк затвердив улітку минулого року для виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.