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Рекордне падіння гривні призупинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

деньги

Курс гривні несуттєво укріпився після падіння до нового історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 23 квітня, на рівні 39,7836 грн/$. Напередодні він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$. 

Водночас курс гривні до євро укріпився на 7 копійок – до 42,3118 за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2147) гривня (1528) курс (1479) НБУ (9237) обмін валюти (682)


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що таке рекордне падіння? Курс закладен 40-41, пройшло корегування, чекаєм 41+
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22.04.2024 16:27 Відповісти
39,7836 грн/$. Напередодні він опускався до 39,7879 грн/$. Джерело: https://biz.censor.net/n3485707
суттєве укріплення ...
Зате , якщо росте - то вже росте
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22.04.2024 16:31 Відповісти

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