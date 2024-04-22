БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1554 відвідувача онлайн
Новини
628 3

Україна готова направити кредиторам план реструктуризації боргу на $20 мільярдів до травня, – Reuters

євробонди

Україна готова надіслати власникам міжнародних облігацій запропонований план реструктуризації свого боргу на $20 млрд до початку травня.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що для України дуже важливо укласти угоду про перегляд боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене з власниками непогашених міжнародних облігацій.

Обмін пропозицією з власниками облігацій призначений для позначення відправної точки для офіційних переговорів, включаючи проведення детальних обговорень та обмін конфіденційною інформацією.

Одне з джерел агентства повідомило, що уряд України сподівається досягти контурів угоди не пізніше червня. Утім, який вигляд матиме реструктуризація, наразі невідомо.

За словами співрозмовників, власники облігацій сподіваються вийти з реструктуризації боргу з новими облігаціями, які забезпечуватимуть виплату відсотків із самого початку. Однак виплата відсотків іноземним власникам облігацій може бути неприємною для Києва, який намагається зміцнити свої фінанси.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Україна повідомила кредиторам, що планує провести реструктуризацію зовнішнього боргу країни на суму $20 мільярдів і розглядає можливості для залучення нового фінансування.

Перед цим голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що Фонд очікує на реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України до кінця літа 2024 року і допоможе у підготовці макроекономічних рамок, яким має відповідати така реструктуризація.

Напередодні затвердження МВФ у березні 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України (EFF) на $15,6 млрд група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") за результатами зустрічі за участю представників МВФ і Світового банку надала фінансові гарантії для цієї програми. Вони передбачають на період її дії (2023-2027 роки) продовження паузи (standstill) з виплат Україною боргу країнам групи. Умовою такої відстрочки є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.

Автор: 

борг (1866) облігації (1462) реструктуризація (301)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що, візьмемо кридит в єрмака??
показати весь коментар
22.04.2024 15:48 Відповісти
Твою ж мать... привладні крадуть як скаженні, а Україну обкладають боргами
показати весь коментар
22.04.2024 15:57 Відповісти
Ну взагалі для країн у яких війна і зруйнована економіка так звані міжнародні кредитори могли б піти на часткове списання боргів або реструктиризацію боргу в рахунок доприкладу облігацій під конфісковані активи.... це ж форс мажорні обставини...

вразовуючи що ми ще набираємо боргів то післявоєнні виплати будуть дуже складними...
показати весь коментар
22.04.2024 17:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 