Країни ЄС "близькі" до рішення про передачу доходів від російських активів Україні, – міністр фінансів Бельгії

Країни Євросоюзу "близькі до політичної угоди" щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем напередодні зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу у понеділок, передає Bloomberg.

Він додав, що перші кошти від заморожених російських активів в рамках цього механізму планують отримати до 1 липня.

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

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При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Водночас країни "Великої сімки" (G7) обговорюють й інші шляхи використання заморожених активів РФ, включно з конфіскацією або використанням у якості застави для залучення коштів для України на світових фінансових ринках. Ці дискусії продовжаться на наступній зустрічі G7 у червні.