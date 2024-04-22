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Блокада кордону: Польські фермери розблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску

блокада,кордон

Польські протестувальники відновили рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За інформацією польських прикордонників, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого.

Зазначається, що оформлення та пропуск через кордон вантажного транспорту в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Як повідомлялося, вранці 20 квітня польські протестувальники завершили акцію протесту на пунктах пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова", що на кордоні з Україною.

Читайте також: Туск закликав польських фермерів припинити блокаду на кордоні з Україною

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

Автор: 

кордон (1125) вантажі (1288) Польща (2419)


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А шо случілось? Перестали кацапи бабло платити?
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22.04.2024 14:58 Відповісти
Засівати зерном на асфальті виходило, а вести культівацію на асфальті не зручно - тупиться агрегат....
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22.04.2024 15:12 Відповісти
а німці перестали пускати польські фури до себе!!
брибалти і навіть бульбони їдуть а поляки стоять
а цих аграріїв скоропочнуть писдити полькі переробники...
бо продукція не вічна а склади не резинові
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22.04.2024 15:26 Відповісти
Це не фермери, це якісь агро-піда..си, бо справжні фермери зараз всі в полях) орють-сіють.
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22.04.2024 15:13 Відповісти
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22.04.2024 15:26 Відповісти
Мабуть ті "фермери" оплату в юанях не приймають...
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22.04.2024 15:31 Відповісти
А шотакоє, цо стало сєн, пановє рольнікі, путінські тугрики закінчились, ась курррррви продажні🤔🧐😁 Як були ссученою мразотою, такими і залишаються, недарма кажуть, що поляк не національність, поляк професія😝😝😝😜🤪 Забули, *******, як у нас яйця курячі, масло вершкове скупали, жеброта срана, допанувались у 80-х пани... на трьох одні штани💩 Якби не США з їх інвестиціями, так би і крутилися, як гівно в ополонці, між Стамбулом і українськими базарами, велично пануючи на двох метрах розкладачки торгуючи турецькими трусами та свідерками з написами типу Хюго Босс вистроченими з п'ятьма помилками 😝😝😝😝😝😜🤪
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22.04.2024 16:38 Відповісти
Як тільки США розблокувало допомогу, то і польськи підарочки розблокували кордон, зрозуміли, що в цьому вже нема сенсу не вийло придушити Україну в самі важкі часи, можна розходитись.
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22.04.2024 18:57 Відповісти
Такая длительная блокада указывает,что это не фермеры,а сговор торгашей работающих по чёрному с государственными структурами Польши.Жизнь сама заставит рано или поздно снять блокаду.А государственные институты Евросоюза помогут этому.
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23.04.2024 11:38 Відповісти

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