Блокада кордону: Польські фермери розблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску

Польські протестувальники відновили рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За інформацією польських прикордонників, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого.

Зазначається, що оформлення та пропуск через кордон вантажного транспорту в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Як повідомлялося, вранці 20 квітня польські протестувальники завершили акцію протесту на пунктах пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова", що на кордоні з Україною.

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Блокада українського кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу