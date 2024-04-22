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Ціни на газ для бізнесу в Україні посеред весни зросли до максимуму з листопада

газ,тарифы

Ціни на природний газ в Україні минулого тижня перевищили 16 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Це найвищий ріень за останні 5 місяців – з листопада минулого року, повідомляє галузеве видання ExPro.

За даними котирувань Natural gas ExPro станом на п’ятницю, 19 квітня, природний газ в Україні торгувався за цінами 15 900 - 16 050 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ), за тиждень ціни зросли приблизно на 8% або майже на 1 200 грн.

"Стабільний попит на внутрішньому ринку, високі ціни на природний газ у Європі, а також поведінка продавців, які не поспішають реалізувати власний ресурс – основні причини зростання цін на природний газ на українському ринку впродовж минулого тижня", – пояснюють аналітики видання.

Ціни на газ на українській біржі у квітні 2024 року.

Як повідомлялося, ціни на газ на європейській біржі різко зросли у квітні, після повідомлень про ракетні удари росіян по українським підземним сховищам газу, які використовують європейські трейдери.

Автор: 

біржа (529) газ (7906) ціни (3412)


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Без спекуляцій ніяк, через тиждень знову + 20.. Куди ви його будете дівати?
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22.04.2024 14:15 Відповісти
Типий ідіот.Рино газу "попередники" зробили такий як і працює зараз у богатьох странах ЄС.Право обирати постачальників ориєнтуючись на цену.Тіки тупий ленивий люмпен побажав "дешевих тарифів"а не самому напрягатись.
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22.04.2024 14:42 Відповісти
Створити ринок за умов монополії, є створити базар, а то й гірше Учи мат. частину.
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22.04.2024 14:49 Відповісти

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