Макіївка та Бахчисарай: У "Дії" з’явилися ще дві військові облігації

У "Дії" з’явилися ще дві військові облігації, які отримали назви окупованих міст – Макіївка та Бахчисарай.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Військові облігації – це цінні папери від держави, які можна купувати та після закінчення терміну їх дії отримати кошти назад з відсотками. Гроші з військових облігацій ідуть на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для військових. А також на зарплати медикам і військовим.

Зокрема, ставка за облігацією "Бахчисарай" становить від 17%, дата виплати – 28 січня 2026 року, "Макіївка" – від 16% із датою виплати 12 березня 2025 року.

Придбайте облігації можна за кілька кліків у застосунку "Дія". Для цього потрібно зайти у застосунок, на головному екрані натиснути на "Військові облігації", виберати облігацію, партнера та кількість, підписати та оплатити. Облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

Загалом українці вже отримали понад 94 млн грн прибутку з облігацій. Ще сотні тисяч власників цінних паперів одержать кошти після закінчення терміну вкладу.

Кожна облігація має назву окупованого міста. Запуск нових облігацій у застосунку "Дія" відбувається в межах спільного проєкту Мінфіну та Мінцифри, який започатковано у жовтні минулого року. За цей час вкладники успішно інвестували свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Євпаторії Мелітополя, а також АР Крим.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.