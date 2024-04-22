Німецька Knauf оголосила про вихід з Росії після звинувачень у причетності до відбудови окупованого Маріуполя

Німецький виробник будматеріалів Knauf оголосив про плани піти з Росії та передати російський бізнес місцевому менеджменту.

Про це повідомили у компанії, передає The Moscow Times



"У світлі поточних подій Knauf Group вирішила відмовитися від свого бізнесу в Росії після більш ніж 30 років роботи", – йдеться у заяві Knauf. Зазначається, що перехід компанії під місцеве управління дозволить зберегти робочі місця для більш ніж 4000 співробітників.



Керівництву російської "дочки" Knauf дістанеться бізнес із видобутку сировини, виробництва та збуту будматеріалів. Однак для завершення угоди ще доведеться отримати схвалення російської влади.



На сьогодні Knauf володіє заводами в Краснодарському краї, Астраханській, Нижегородській, Тульській, Челябінській та інших російських областях. На цих підприємствах Knauf випускають гіпсові та цементні будівельні суміші, металопрофілі, гіпсокартонні листи, мінераловатні утеплювачі тощо. Також компанія має гірничодобувні активи.

Співпраця німецьких компаній з окупантами

Раніше було оприлюднене розслідування, яке виявило, що німецькі компанії допомагають окупаційному режиму Росії у будівництві в Маріуполі.

У розпорядженні розслідувачів опинилися знімки будівельного майданчика з мішками Knauf, офіційний дилер якої публічно рекламує, що він побудував проєкт житлового будинку зі своїх будівельних матеріалів за дорученням Міністерства оборони Росії.

Засновник компанії Ніколаус Кнауф понад 20 років був почесним консулом РФ. Він зберіг цю посаду й після анексії Криму, а в 2018 році все ще називав подальші санкції проти РФ "жахливими". За його словами, в Росії все ще працює чотири тисячі співробітників Knauf, а компанія генерує мільярдні прибутки.

Крім того, журналісти виявили на численних будівельних майданчиках бетонні блоки, загорнуті в зелену плівку, на якій є напис WKB Systems GmbH. Компанія, серед іншого, обладнує заводи з виробництва бетонних блоків.

Основним акціонером компанії є російський олігарх Віктор Бударін, який використовував свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі в Росії. Проти нього не запроваджені санкції.

Митні дані, з якими ознайомилися журналісти, показують, що WKB Systems протягом кількох років постачала цілі установки для заводів з виробництва газобетонних блоків одній з російських компаній Бударіна – очевидно, тій самій, чию продукцію РФ використовує в Маріуполі.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів тероризму німецького виробника будівельних матеріалів Knauf.

Ще у жовтні 2022 року німецькі ЗМІ акцентували увагу на тому, що компанія Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав збройних сил РФ. Йшлося про те, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії.