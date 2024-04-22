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Новини
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Понад 60% українських пенсіонерів отримують пенсії до 5 тисяч гривень. ІНФОГРАФІКА

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Станом на початок квітня 62,72% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 5 тис. грн. Чверть пенсіонерів мають пенсію до 10 тис. грн, ще 12% – понад 10 тис. грн.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

За даними Фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10,2 млн осіб. Середня пенсія дорівнює 5 743,27 грн.

Водночас 44% пенсіонерів отримує виплати до 4 тис. грн.

Загалом розмір пенсій розподіляється так:

  • до 3000 гривень – отриумють 26,84% пенсіонерів;
  • від 3001 до 4000 гривень – 17,27%;
  • від 4001 до 5000 гривень – 18,61%,
  • від 5001 до 10000 гривень – 25,22%,
  • понад 10 000 гривень – 12,06%.

Як додали у Пенсійному фонду, в Україні налічують 2,7 млн працюючих пенсіонерів. Їхній середній розмір пенсії становить 6 094,28 грн.

пенсія

Автор: 

пенсіонери (429) Пенсійний фонд (411) пенсія (681)


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Топ коментарі
+11
Щось в них дані якісь не точні, до 3к отримують мабуть 50%, в мене мати отримувала десь 2700, заре підняли 2950грн, в селах і малих містечках так майже всі так і отримують))) а молодь з таким стажем як є і цього отримувати не буде, у се одно до пенсії не доживеш, і не проживеш на неї, який сенс сплачувати податки... в Німеччині щоб отримувати якусь мінімалку треба 5 р стажу, в нас 35 років, усе одно потім навіть тим що взагалі не працювали з 63 платять теж по факту мінімалку... а головне що є люди які працювали тяжко і грошей не бачать, а є ті що сиділи в конторах, а би до пенсії дотягнути і нічого не робили на державних посадах і підприємствах...
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22.04.2024 13:35
+7
Кажуть, що колишнім державним військовослужбовцям, які ні дня не воювавши мають купу пільг, сісями відпочивали в державних санаторіях, за наш рахунок отримували квартири, які в 40-45 років повиходили на пенсію (пенсіонери блдь) у них виплати не як у всіх пенсіонерів, а пенсія пропорційно привязана до теперішньої зарплати військових. У мене питання чине пора цих 45 річних пенсіонерів повернути допрацювати до 60 років відпрааитихоч трохи повоювати та відмінити привязку пенсії до сьогоднішньої зарплати
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22.04.2024 13:50
+5
Перерахунок військових пенсій та пенсій МВС і криза ПФУ.
Суть перерахунку полягає в тому, що військові та деякі силовики мають право на підвищення з урахуванням зростання зарплати на тих посадах, які вони обіймали. Тобто будівельнику на заслуженому відпочинку індексують пенсію на певний відсоток незалежно від того, скільки зараз заробляють на будівництві. А от пенсії військових прив'язані до зарплат чинних військовослужбовців.. Отже розмір вашої ПІДВИЩЕНОЇ ПЕНСІЇ має становити 16830 грн. Тобто збільшення становить 8330 грн або 98 % від теперішнього розміру пенсії.
Українські військові пенсіонери вже відсудили у Пенсійного фонду десятки мільярдів гривень, і цифра щомісячно збільшується.Так сталося тому, що з початком повномасштабної війни уряд не відв'язав їхні пенсії від зарплат військових. Тож пенсіонери з погонами, які ніколи не були на війні, через високі зарплати нинішніх військовослужбовців мають право на перерахунок пенсій. Правила треба змінювати, бо в держави немає таких грошей, проте ані в уряді, ані у профільному комітеті Ради досі на це не наважились.

Станом на 1 березня Пенсійний фонд був винен пенсіонерам 66 млрд грн. Більша частина цієї суми має дістатись саме військовим пенсіонерам.

Ще минулого року, коли OBOZ.UA вперше писав про цю проблему, розмір боргу сягав 50 млрд грн. Сума швидко зростає і такими темпами за кілька років досягне близько 100 млрд грн. Проблема полягає в тому, що перспектив виплатити цей борг немає і, найімовірніше, не буде. Тільки цього року уряд знайшов на перерахунок пенсій через суд всього 360 млн грн. Тобто якщо припустити, що пенсіонери перестануть судитись, щоб розплатитись з тими, хто вже виграв, знадобиться щонайменше 183 роки.
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22.04.2024 13:56
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Щось в них дані якісь не точні, до 3к отримують мабуть 50%, в мене мати отримувала десь 2700, заре підняли 2950грн, в селах і малих містечках так майже всі так і отримують))) а молодь з таким стажем як є і цього отримувати не буде, у се одно до пенсії не доживеш, і не проживеш на неї, який сенс сплачувати податки... в Німеччині щоб отримувати якусь мінімалку треба 5 р стажу, в нас 35 років, усе одно потім навіть тим що взагалі не працювали з 63 платять теж по факту мінімалку... а головне що є люди які працювали тяжко і грошей не бачать, а є ті що сиділи в конторах, а би до пенсії дотягнути і нічого не робили на державних посадах і підприємствах...
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22.04.2024 13:35 Відповісти
І взагалі , цікава статистика. От хто отримує копійки ( 2,5 тис. 3тис, 4 тис, 5 тис) і так до 10 ви прояснили. А от що стосується більше 10 тис , то тут вже не пишуть. А чому не написати від 10 тис, від 20 тис, … і так до 200000 тис? Чи це секрет?
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22.04.2024 15:50 Відповісти
ще не забули? ні? що? війна? так при Пороху теж була війна, якщо що...

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22.04.2024 13:39 Відповісти
Кажуть, що колишнім державним військовослужбовцям, які ні дня не воювавши мають купу пільг, сісями відпочивали в державних санаторіях, за наш рахунок отримували квартири, які в 40-45 років повиходили на пенсію (пенсіонери блдь) у них виплати не як у всіх пенсіонерів, а пенсія пропорційно привязана до теперішньої зарплати військових. У мене питання чине пора цих 45 річних пенсіонерів повернути допрацювати до 60 років відпрааитихоч трохи повоювати та відмінити привязку пенсії до сьогоднішньої зарплати
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22.04.2024 13:50 Відповісти
Подтверждаю. Знаю одного бывшего прапорщика, который всю службу воровал со склада, и даже не стеснялся об этом говорить. Отсудил пенсию в 13 тысяч.
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22.04.2024 13:58 Відповісти
Вони не можуть,тому що масово "штурмуюють" українські суди і хочуть суттєвого підвищення пенсій собі коханим,мабуть заморилися з 45-50 років не працювати,а жерти хочеться молодим пенсіонерам,так що їм не до війни,шкурні питання треба вирішувати...
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22.04.2024 14:50 Відповісти
Це якийсь прошарок паразитів! воювати вони не хочуть, хочуть на пенсію у 40-45 років, підвищену пенсію, безкоштовні квартири, відпочинки всієї родиною у санаторіях, пільги
Це свавілля потрібно терміново переглянути
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22.04.2024 15:04 Відповісти
Перерахунок військових пенсій та пенсій МВС і криза ПФУ.
Суть перерахунку полягає в тому, що військові та деякі силовики мають право на підвищення з урахуванням зростання зарплати на тих посадах, які вони обіймали. Тобто будівельнику на заслуженому відпочинку індексують пенсію на певний відсоток незалежно від того, скільки зараз заробляють на будівництві. А от пенсії військових прив'язані до зарплат чинних військовослужбовців.. Отже розмір вашої ПІДВИЩЕНОЇ ПЕНСІЇ має становити 16830 грн. Тобто збільшення становить 8330 грн або 98 % від теперішнього розміру пенсії.
Українські військові пенсіонери вже відсудили у Пенсійного фонду десятки мільярдів гривень, і цифра щомісячно збільшується.Так сталося тому, що з початком повномасштабної війни уряд не відв'язав їхні пенсії від зарплат військових. Тож пенсіонери з погонами, які ніколи не були на війні, через високі зарплати нинішніх військовослужбовців мають право на перерахунок пенсій. Правила треба змінювати, бо в держави немає таких грошей, проте ані в уряді, ані у профільному комітеті Ради досі на це не наважились.

Станом на 1 березня Пенсійний фонд був винен пенсіонерам 66 млрд грн. Більша частина цієї суми має дістатись саме військовим пенсіонерам.

Ще минулого року, коли OBOZ.UA вперше писав про цю проблему, розмір боргу сягав 50 млрд грн. Сума швидко зростає і такими темпами за кілька років досягне близько 100 млрд грн. Проблема полягає в тому, що перспектив виплатити цей борг немає і, найімовірніше, не буде. Тільки цього року уряд знайшов на перерахунок пенсій через суд всього 360 млн грн. Тобто якщо припустити, що пенсіонери перестануть судитись, щоб розплатитись з тими, хто вже виграв, знадобиться щонайменше 183 роки.
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22.04.2024 13:56 Відповісти
І це називається, що у громадян "рівні" права..
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22.04.2024 14:24 Відповісти
Ну да. В нас сусід підполковник , йому під 50 років. Получив квартиру . Мав льготи, поки служив непогані, пів ціни по комуналці, пайки, магазини для них особливі були.. це в мирний час. А зараз він на пенсії . Війна йього не стосується. Воювати пішли його сусіди - люди, які ніколи військовій справі не вчились і які утримували все життя цього підполковника. І далі, як виживуть будуть утримувати. В них пенсії гарні
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22.04.2024 15:34 Відповісти
І ніхто не піднімає питання, що 45 річні бугаї просто тупо паразитують
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22.04.2024 14:26 Відповісти
Бізнес ЦН вже інформував щодо збільшення середнього розміру пенсіїї суддівського корпусу до 106 тис.грн. і 5 тис. 743 рядового громадянина заствляє задуматися?! Чому?...бідний, бо...
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22.04.2024 14:25 Відповісти
это не страна
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22.04.2024 14:33 Відповісти
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22.04.2024 14:37 Відповісти
60% менше 5 тис. ? Не будемо в такий знаменний день про такі пенсійні дрібниці !

Сьогодні 22 квітня і я хотів би поздровити "мудрий нарід73%" с 5-річчям Великой Перемоги над Щікалядним Борігой та закінченням для "мудрого наріда" злиденного життя , яким він жив всі попередні 5 років за влади цьго гидкого Мародера на Крові ( пам'ятаю ЗЕгасло - "21 квітня - кінець епохи бідності!" ) і нарешті здихався того мерзенного життя , привівши до владі своїх "слуг народа" на чолі з Головним Слугой - Найвеличнішим Діячем ********** Володимиром Олександровичем Зеленським, тільки завдяки якому та його пророку Єрмаку пенсіонерам досі виплачують пенсії !

Саме сьогодні віповнилось 5 років , як зранку 22 квітня 2019 року "мудрий нарід73%" дізнався результат другого туру виборів Президента та зрадів початку нового квартально-серіального життя за Веселого Хлопця, якого абсолютно свідомо та з гарним настроєм обрав Президентом своєї злиденної країни.

Весь"мудрий нарід73%" я щиро вітаю та поздоровляю з цим Великим Святом. Але хотілось би знати , в якому ви, "мудрий нарід73%", зараз перебуваєте настрії? 5 років тому ви, "мудрий нарід73%", ще були в мерзенній "шоколадній" Україні, де Папередник добряче заробляв на війні з 2014 року ... а зараз як вам почувається ... ви ж 5 років тому перемогли цього Шоколадного Злодія , який вбив свого брата ( пам'ятаєте ту цікаву інформацію про Папередника? )!?

Дуже раджу всім представникам "мудрого наріда73%" завжди брати інформацію саме Цензорі ( як це роблю я ), щоб хоч трохи розумітися в тому , що відбувається в світі та в середині країни ... не все ж тільки серіали та "квартали" дивитись "мудрому наріду73%".
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22.04.2024 15:16 Відповісти
Обратите внимание на гнусное сравнение по одной там позиции, где разница от 5001 и до 10000 гр мол таких 25% , вот же твари!? В два раза больше от начальной цифры.
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22.04.2024 23:56 Відповісти

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