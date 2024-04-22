Понад 60% українських пенсіонерів отримують пенсії до 5 тисяч гривень. ІНФОГРАФІКА

Станом на початок квітня 62,72% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 5 тис. грн. Чверть пенсіонерів мають пенсію до 10 тис. грн, ще 12% – понад 10 тис. грн.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

За даними Фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10,2 млн осіб. Середня пенсія дорівнює 5 743,27 грн.

Водночас 44% пенсіонерів отримує виплати до 4 тис. грн.

Загалом розмір пенсій розподіляється так:

до 3000 гривень – отриумють 26,84% пенсіонерів;

від 3001 до 4000 гривень – 17,27%;

від 4001 до 5000 гривень – 18,61%,

від 5001 до 10000 гривень – 25,22%,

понад 10 000 гривень – 12,06%.

Як додали у Пенсійному фонду, в Україні налічують 2,7 млн працюючих пенсіонерів. Їхній середній розмір пенсії становить 6 094,28 грн.