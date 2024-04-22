Понад 60% українських пенсіонерів отримують пенсії до 5 тисяч гривень. ІНФОГРАФІКА
Станом на початок квітня 62,72% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 5 тис. грн. Чверть пенсіонерів мають пенсію до 10 тис. грн, ще 12% – понад 10 тис. грн.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду.
За даними Фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10,2 млн осіб. Середня пенсія дорівнює 5 743,27 грн.
Водночас 44% пенсіонерів отримує виплати до 4 тис. грн.
Загалом розмір пенсій розподіляється так:
- до 3000 гривень – отриумють 26,84% пенсіонерів;
- від 3001 до 4000 гривень – 17,27%;
- від 4001 до 5000 гривень – 18,61%,
- від 5001 до 10000 гривень – 25,22%,
- понад 10 000 гривень – 12,06%.
Як додали у Пенсійному фонду, в Україні налічують 2,7 млн працюючих пенсіонерів. Їхній середній розмір пенсії становить 6 094,28 грн.
Топ коментарі
+11 Андрей Березюк #588542
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Це свавілля потрібно терміново переглянути
Суть перерахунку полягає в тому, що військові та деякі силовики мають право на підвищення з урахуванням зростання зарплати на тих посадах, які вони обіймали. Тобто будівельнику на заслуженому відпочинку індексують пенсію на певний відсоток незалежно від того, скільки зараз заробляють на будівництві. А от пенсії військових прив'язані до зарплат чинних військовослужбовців.. Отже розмір вашої ПІДВИЩЕНОЇ ПЕНСІЇ має становити 16830 грн. Тобто збільшення становить 8330 грн або 98 % від теперішнього розміру пенсії.
Українські військові пенсіонери вже відсудили у Пенсійного фонду десятки мільярдів гривень, і цифра щомісячно збільшується.Так сталося тому, що з початком повномасштабної війни уряд не відв'язав їхні пенсії від зарплат військових. Тож пенсіонери з погонами, які ніколи не були на війні, через високі зарплати нинішніх військовослужбовців мають право на перерахунок пенсій. Правила треба змінювати, бо в держави немає таких грошей, проте ані в уряді, ані у профільному комітеті Ради досі на це не наважились.
Станом на 1 березня Пенсійний фонд був винен пенсіонерам 66 млрд грн. Більша частина цієї суми має дістатись саме військовим пенсіонерам.
Ще минулого року, коли OBOZ.UA вперше писав про цю проблему, розмір боргу сягав 50 млрд грн. Сума швидко зростає і такими темпами за кілька років досягне близько 100 млрд грн. Проблема полягає в тому, що перспектив виплатити цей борг немає і, найімовірніше, не буде. Тільки цього року уряд знайшов на перерахунок пенсій через суд всього 360 млн грн. Тобто якщо припустити, що пенсіонери перестануть судитись, щоб розплатитись з тими, хто вже виграв, знадобиться щонайменше 183 роки.
Сьогодні 22 квітня і я хотів би поздровити "мудрий нарід73%" с 5-річчям Великой Перемоги над Щікалядним Борігой та закінченням для "мудрого наріда" злиденного життя , яким він жив всі попередні 5 років за влади цьго гидкого Мародера на Крові ( пам'ятаю ЗЕгасло - "21 квітня - кінець епохи бідності!" ) і нарешті здихався того мерзенного життя , привівши до владі своїх "слуг народа" на чолі з Головним Слугой - Найвеличнішим Діячем ********** Володимиром Олександровичем Зеленським, тільки завдяки якому та його пророку Єрмаку пенсіонерам досі виплачують пенсії !
Саме сьогодні віповнилось 5 років , як зранку 22 квітня 2019 року "мудрий нарід73%" дізнався результат другого туру виборів Президента та зрадів початку нового квартально-серіального життя за Веселого Хлопця, якого абсолютно свідомо та з гарним настроєм обрав Президентом своєї злиденної країни.
Весь"мудрий нарід73%" я щиро вітаю та поздоровляю з цим Великим Святом. Але хотілось би знати , в якому ви, "мудрий нарід73%", зараз перебуваєте настрії? 5 років тому ви, "мудрий нарід73%", ще були в мерзенній "шоколадній" Україні, де Папередник добряче заробляв на війні з 2014 року ... а зараз як вам почувається ... ви ж 5 років тому перемогли цього Шоколадного Злодія , який вбив свого брата ( пам'ятаєте ту цікаву інформацію про Папередника? )!?
Дуже раджу всім представникам "мудрого наріда73%" завжди брати інформацію саме Цензорі ( як це роблю я ), щоб хоч трохи розумітися в тому , що відбувається в світі та в середині країни ... не все ж тільки серіали та "квартали" дивитись "мудрому наріду73%".