В енергосистемі – знову дефіцит, через негоду є знеструмлення у п’яти областях

Станом на ранок 22 квітня енергетики фіксують дефіцит в українській енергосистемі. Похолодання також збільшує обсяги споживання по країні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що максимальне споживання очікується на 21:00. Тож, енергетики закликають громадян вимкнути потужні електроприлади у цей період.

Як наголошують у компанії, дефіцит електроенергії в енергосистемі сьогодні наявний протягом всієї доби – через пошкодження, завдані ворожими ударами, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити зростаюче споживання.

Наразі продовжують цілодобово діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі. Також зранку діють обмеження споживання на Харківщині.

Диспетчерський центр вимушений залучати протягом всієї доби аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

Як додали в "Укренерго", на одній з теплових електростанцій виведено в аварійний ремонт енергоблок. На інших продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. На АЕС також триває планова ремонтна кампанія.

Унаслідок негоди по країні знеструмлено понад 60 населених пунктів в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Ще 414 пунктів перебувають без світла з інших причин.

Водночас через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

На сьогодні протягом доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 7 858 МВт-год.