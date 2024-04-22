Українці із початку року придбали майже 3 тисячі авто преміумкласу. Найпопулярніші бренди

За перші три місяці 2024 року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміумкласу, що на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що цьогоріч преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка становила майже 25%.

Понад половину (51%) реалізованих у першому кварталі розкішних авто придбали мешканці Києва, а також Дніпропетровської та Одеської областей.

Найпопулярнішими брендами в преміум сегменті авторинку стали:

BMW – 736 одиниць;

Lexus – 491;

Audi – 421.

Як повідомлялося, за перший квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.