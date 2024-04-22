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Новини
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Українці із початку року придбали майже 3 тисячі авто преміумкласу. Найпопулярніші бренди

bmw

За перші три місяці 2024 року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміумкласу, що на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що цьогоріч преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка становила майже 25%.

Понад половину (51%) реалізованих у першому кварталі розкішних авто придбали мешканці Києва, а також Дніпропетровської та Одеської областей.

Найпопулярнішими брендами в преміум сегменті авторинку стали:

  • BMW – 736 одиниць;
  • Lexus – 491;
  • Audi – 421.

Як повідомлялося, за перший квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор: 

авто (4098) продаж (2050)


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Топ коментарі
+12
Це просто триндець...
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22.04.2024 10:10
+12
І зверніть(особливо73%) увагу,що придбали в більшості хто--це трактористи,шахтарі,фермери,сталевари і далі по списку!!! БАЧИЛИ ЩО КУПУВАЛИ--ТЕПЕР ЇЖТЕ ПОКИ ПОВИЛАЗИТЬ!!!!
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22.04.2024 10:13
+7
--
Так було завжжди кому війна як мати рідна..
...
Одні не можуть звести кінці з кінцями через війну ,а інші жирують
..
От було би дуже цікаво знати призвища та посади тих ,хто придбав той
..
" преміум клас" та за які гроші...
..
А як ви думаєте ..?
...
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22.04.2024 10:13
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Це просто триндець...
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22.04.2024 10:10 Відповісти
І зверніть(особливо73%) увагу,що придбали в більшості хто--це трактористи,шахтарі,фермери,сталевари і далі по списку!!! БАЧИЛИ ЩО КУПУВАЛИ--ТЕПЕР ЇЖТЕ ПОКИ ПОВИЛАЗИТЬ!!!!
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22.04.2024 10:13 Відповісти
Отаким галасунам як ти треба не шпинькати людей за їх вибір а треба було з Петра требувати реформи в державі ...тоді б не прийшло б до влади це зелене непорозуміння
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22.04.2024 10:21 Відповісти
прокукурікався кугуте?
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22.04.2024 10:24 Відповісти
Які реформи потрібно було вимагати з Петра, ті які Володя знищив?
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22.04.2024 11:19 Відповісти
яких ще реформ вам треба було від Петра ??? лампочки в під'їзді не красти та не дзюрити там ???



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22.04.2024 13:26 Відповісти
--
Так було завжжди кому війна як мати рідна..
...
Одні не можуть звести кінці з кінцями через війну ,а інші жирують
..
От було би дуже цікаво знати призвища та посади тих ,хто придбав той
..
" преміум клас" та за які гроші...
..
А як ви думаєте ..?
...
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22.04.2024 10:13 Відповісти
Закон світової рівноваги говорить так - якщо на одному кінці концентрація біди та нещастя,то на іншому обов"язково концентрація щастя,благополуччя та задоволення.Люди купляють дорогі автівки бо їм треба кудись дівати гроші,яких у них хоч...стримаюсь...Вони вже вклались в тамто-срамто,тепер,розуміючи непопулярність купляють БМВ та лексуси...а шо подєлаєш з тим баблом?А призвіща їх відомі,зрештою і між ними йде така-сяка войнушка за місце біля корита,от Гринкевичів посадили времєно,ті поділились - і відразу зняли арешт з рахунків.З ким поділились ви знаєте,а якщо не знаєте...ну корочє знаєте-не знаєте - один хрєн...
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22.04.2024 13:08 Відповісти
Ну це точно не трактористи та роботяги яких виловлює тцк..це ті в кого є бабло і тому є і або броня або група інвалідності.. ..в кого все в житті відмінно.....справедливість. *****
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22.04.2024 10:14 Відповісти
Слугі наріду- все добре ...
Робота,бабло,"бронь"...
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22.04.2024 10:19 Відповісти
Не тільки слуги а й ті хто їх захищає
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22.04.2024 10:22 Відповісти
Оппа, Мерседес обиделся...
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22.04.2024 10:15 Відповісти
3. 000 авто. Преміум авто. Браво. Героям Слава!
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22.04.2024 10:16 Відповісти
Це дебільна статистика. Розрахунок на новий срач.

Наприклад новий БМВ3 зараз за акцією від 1.5 млн грн. Купити новий з салону іншої моделі від 47 до 150 тис дол. Тут немає статистики у ціновому розрізі. А військові зараз отримують компенсації за поранення. Може сім'ї військових, загиблих, теж витрачають.

То з казино розкручували, тепер з машинами..аби відволікти від нелігитимного..будь чим, в будь який спосіб.
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22.04.2024 10:36 Відповісти
По ідеї на Цензорі мають бути люди які знають шо не всі БМВ то БМВ 7 чи 6 серій - а більшість то є моделі з меншими цифрами шо коштують навіть менше ніж наведенні вами 47 тисяч ( хоча можливо до нас їх не завозять хз ) і така сама фігасина з іншими марками автівок .
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22.04.2024 10:50 Відповісти
Так то не Цензор винен, то статистика від Укравтопрому.

Ну то я перший-ліпший перевірений приклад навела. Тицнувши на присутній тут банер БМВ і глянувши на Авторіо об'ви продажу нових авто й їх ціни.
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22.04.2024 11:39 Відповісти
Як і обіцяли.
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22.04.2024 10:17 Відповісти
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22.04.2024 10:23 Відповісти
-"дайте нам "Петріот"...!!!
-"Чому ми не в НАТО"...?!!
Відповідь у статті...
Хтось гине в окопах а хтось купує нове круте авто...нарід та влада...контрасти...
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22.04.2024 10:18 Відповісти
ТЦК Заробляє як може....
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22.04.2024 10:18 Відповісти
Це і прикладом та дійсним обличчям Зеленського і його призначенців, а не те, що вони теліпють язиками на камери земарафону за млни гривень, теж до речі!!
Уся допомога, під час війни, для Захисників України, проводиться виключно Західними Партнерами, Українцями+Волонтерами, грошами з податків Українців !!!!
Приклади, з отими «притулками» грошей Українців, дивними особами, на кшалт притул, цьому підтвердження!
Десь, оті борцуни з ОПУ, за 2022-23роки, «ЗАгуманітарили» у дивний спосіб від Українців, більше ніж 650 партій ГумДопомоги від Західних Партнерів!!
Призначений Зеленським, єрмак- куратором за розподілом надходжень, так і ненадав у ВРУ для Українців, офіційного ЗВІТУ за цю «непідйомну роботу»!!

Ось така ціна, сидіння СРАТЬєха з асфальту на посаді…
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22.04.2024 10:22 Відповісти
Понти дорожчі за гроші.
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22.04.2024 10:22 Відповісти
Апогей несмаку. Але в нас це в кожного другого.
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22.04.2024 10:47 Відповісти
Ну, хоть бюджет поддержали при растаможке и регистрации....
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22.04.2024 10:22 Відповісти
Тільки табачна мафія контрольована зеленню наносить збитки державі за які можна купити 29 HIMARS
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22.04.2024 10:25 Відповісти
Виживаємо як можемо.
Дайте ще грошей.
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22.04.2024 10:28 Відповісти
Не зважаючи на віину добробут украінців невпинно росте - вдарим автопробігом по гарним дорогам!
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22.04.2024 10:28 Відповісти
Ой, я вас прошу, шановні українці: зупиніть меншовартісну істерику. Це нормальний результат. Верхні 0,5% уйобків в усьому світі однакові, не тільки в Україні. Чи ви думаєте, в інших країнах багатенькі уйобки якось інакше живуть? Та точно так само.
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22.04.2024 10:29 Відповісти
Я вище ще один варіант виклала, звідки зрадонька))
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22.04.2024 10:38 Відповісти
Всі багаті то уйобки чи то може у вас заздрість проснулася - і перечислені марки доступні на Заході преставникам середнього класу а їх більше ніж пів сотки .
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22.04.2024 10:45 Відповісти
Не треба оцього ля-ля про Захід. За кордоном авто купують в майже безпроцентний кредит. У нас "безпроцентний кредит" дають тільки своїм 0,5% уйобкам. І рівень доходів у середнього класу на Заході трошки інший. А щодо заздрості, то я все написав про верхні 0,5%, який сенс їм заздрити, вони всюду однакові і війна їх аж ніяк не зачіпає і не зачіпатиме. Ніколи. Тому й сенсу в цій явно провокативній статті не бачу, це все одно що писати статтю про то шо собака лиже яйця.
А от якщо б хтось заморочився і зробив статистику по придбанню б/в автомобілів 10-20к ує за 2019-2021 і 2022-2024 роки, то результатом були б максимально здивовані і ошелешені, гарантія.
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22.04.2024 11:35 Відповісти
Так цю статистику невигідно публікувати. Немає там зради-зрадницької))
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22.04.2024 12:19 Відповісти
Все що дорожче 15-20к$ та новіше за 5 років має обкладатись драконськими податками в військовий бюджет. А то роботяг повигрібали, а всіляке чмо і далі жирує.
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22.04.2024 10:45 Відповісти
Придбали ті що впевнені, що їх не бусифікують і воювати вони ніколи не підуть.
То хто тоді ухилянти?
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22.04.2024 10:46 Відповісти
Щоб ви розуміли- це основний показник України !
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22.04.2024 10:47 Відповісти
Заможних людей війна стосується опосередковано, так у всьому світі , тому перше що вони хочуть звісно БМВ без варіантів
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22.04.2024 10:56 Відповісти
Злиденність як є....
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22.04.2024 11:14 Відповісти
У всіх, хто під крилом Зе-влади епоха бідності давно закінчилась.
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22.04.2024 11:25 Відповісти
Госслужба и тендерщики теперь вип персоны,на всяком хламе им ездить не положено.
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22.04.2024 12:03 Відповісти
3 000 авто преміумкласу.
Слуги-уроди, ОПЗЖ та їхні родичі.
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22.04.2024 12:32 Відповісти
От чого нити? Те що росте продаж авто навпаки прекрасна новина. Чи ви хочете щоб все стояло і нічого не продавалося? Навіть під час війни.
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22.04.2024 12:46 Відповісти
Згідний, глава ТЦК купує собі BMW, а солдат сам собі купує бронежилет
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22.04.2024 14:10 Відповісти
ДБР есть с чем работать. Но они походу в этих же списках.
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22.04.2024 13:52 Відповісти
только что клиент приходил, старую машину все ремонтит, мол деньги есть на новую, но совесть не позволят их сейчас потрать на себя а не на армию..., мда...
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22.04.2024 14:14 Відповісти

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