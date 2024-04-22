Українці із початку року придбали майже 3 тисячі авто преміумкласу. Найпопулярніші бренди
За перші три місяці 2024 року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміумкласу, що на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Зазначається, що цьогоріч преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка становила майже 25%.
Понад половину (51%) реалізованих у першому кварталі розкішних авто придбали мешканці Києва, а також Дніпропетровської та Одеської областей.
Найпопулярнішими брендами в преміум сегменті авторинку стали:
- BMW – 736 одиниць;
- Lexus – 491;
- Audi – 421.
Як повідомлялося, за перший квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Топ коментарі
+12 Randall Flag #387882
показати весь коментар22.04.2024 10:10
+12 СТАС ЧОРНИЙ
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+7 N S #565806
показати весь коментар22.04.2024 10:13
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Так було завжжди кому війна як мати рідна..
...
Одні не можуть звести кінці з кінцями через війну ,а інші жирують
..
От було би дуже цікаво знати призвища та посади тих ,хто придбав той
..
" преміум клас" та за які гроші...
..
А як ви думаєте ..?
...
Робота,бабло,"бронь"...
Наприклад новий БМВ3 зараз за акцією від 1.5 млн грн. Купити новий з салону іншої моделі від 47 до 150 тис дол. Тут немає статистики у ціновому розрізі. А військові зараз отримують компенсації за поранення. Може сім'ї військових, загиблих, теж витрачають.
То з казино розкручували, тепер з машинами..аби відволікти від нелігитимного..будь чим, в будь який спосіб.
Ну то я перший-ліпший перевірений приклад навела. Тицнувши на присутній тут банер БМВ і глянувши на Авторіо об'ви продажу нових авто й їх ціни.
-"Чому ми не в НАТО"...?!!
Відповідь у статті...
Хтось гине в окопах а хтось купує нове круте авто...нарід та влада...контрасти...
Уся допомога, під час війни, для Захисників України, проводиться виключно Західними Партнерами, Українцями+Волонтерами, грошами з податків Українців !!!!
Приклади, з отими «притулками» грошей Українців, дивними особами, на кшалт притул, цьому підтвердження!
Десь, оті борцуни з ОПУ, за 2022-23роки, «ЗАгуманітарили» у дивний спосіб від Українців, більше ніж 650 партій ГумДопомоги від Західних Партнерів!!
Призначений Зеленським, єрмак- куратором за розподілом надходжень, так і ненадав у ВРУ для Українців, офіційного ЗВІТУ за цю «непідйомну роботу»!!
Ось така ціна, сидіння СРАТЬєха з асфальту на посаді…
Дайте ще грошей.
А от якщо б хтось заморочився і зробив статистику по придбанню б/в автомобілів 10-20к ує за 2019-2021 і 2022-2024 роки, то результатом були б максимально здивовані і ошелешені, гарантія.
То хто тоді ухилянти?
Слуги-уроди, ОПЗЖ та їхні родичі.