Найкращі підходи НАТО та міжнародні стандарти: Міноборони затвердило основні засади інформаційної безпеки

Міністерство оборони України ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

"Відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти Міністерства оборони матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки. Правила враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти", – сказано в повідомленні.

У Міноборони підкреслили, що під час постійних кібератак ворога необхідно приділяти особливу увагу кібербезпеці, а заходи з кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись.

Відтак, нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог Міністерства у сфері кібербезпеки.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України проводить анонімне опитування зовнішніх зацікавлених сторін із метою оцінки корупційних ризиків у своїй діяльності. Проведення такої оцінки є одним із етапів підготовки Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2025-2027 роки.