Найкращі підходи НАТО та міжнародні стандарти: Міноборони затвердило основні засади інформаційної безпеки
Міністерство оборони України ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони.
"Відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти Міністерства оборони матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки. Правила враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти", – сказано в повідомленні.
У Міноборони підкреслили, що під час постійних кібератак ворога необхідно приділяти особливу увагу кібербезпеці, а заходи з кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись.
Відтак, нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог Міністерства у сфері кібербезпеки.
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України проводить анонімне опитування зовнішніх зацікавлених сторін із метою оцінки корупційних ризиків у своїй діяльності. Проведення такої оцінки є одним із етапів підготовки Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2025-2027 роки.
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