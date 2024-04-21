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Німеччина може віддати Україні обладнання зі своїх закритих енергетичних об’єктів

електроенергія,електрика,світло,леп

Німеччина запропонувала Україні подивитися на німецькі закриті енергетичні об’єкти, на яких є обладнання, що може знадобитися Україні.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Ми зараз із нашими литовськими друзями працюємо дуже щільно. Наші групи фахівців у Литві дивляться, яке устаткування на старих теплових станціях можна використати для відновлення і ремонтів в Україні. Це не тільки Литва. Нещодавно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, і він запропонував подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використати", – розповів Галущенко.

За його словами, якщо сьогодні говорити, що Україні треба замовити якесь устаткування і виготовити його на виробництві, то треба розуміти, що Україна на цю зиму його не отримає.

"Тому я якраз із колегами і партнерами акцентую на тому, що нам треба максимально отримати те, що є в наявності. Воно може бути нове, використане, але навіть якщо воно потребує певних ремонтів – ми їх зробимо, щоб воно відпрацювало взимку і відповідно наростити (потужності, – ред.)", – заявив Галущенко.

Міністр зазначив, що допомога від партнерів України надходить постійно.

"Тобто, перше – це устаткування, друге – це енергетичний фонд підтримки України. Уже є ініціативи різних держав, зокрема Данії, щодо додаткового внесення коштів у цей фонд. Є ініціативи і від інших держав, і вони скоро будуть озвучені. Там суттєві кошти, які підуть у цей фонд підтримки енергетики України, і які ми одразу зможемо використовувати", – поінформував очільник Міненерго.

Автор: 

Німеччина (1874) ТЕС (676) Галущенко (205)


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Тобто наші топ-менеджери з мільйонними зарплатами до цього не додумались за 2 роки обстрілів?
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22.04.2024 13:38 Відповісти

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