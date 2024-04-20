Палата представників США схвалила закон про фінансову допомогу Україні

Палата представників США проголосувала за законопроєкт про допомогу для України.

За відповідне рішення проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, передає Європейська правда.

Зазначається, що тепер проєкт буде переданий на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який ухвалили у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Як відомо, чотири законопролєкти, серед яких й про підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс 17 квітня. Законопроєкт щодо підтримки України США передбачає асигнування на $60,8 млрд. У тому числі, оборонні видатки очікуються у розмірі $49,9 млрд.