Збитки внаслідок обстрілу Курахівської ТЕС сягнули мільярда гривень

Збитки через обстріли території Курахівської теплоелектростанції становили майже 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок систематичних обстрілів російськими агресорами Курахового, було зафіксовано 14 випадків засмічення земель Курахівської ТЕС нафтопродуктами та відходами від руйнувань.

Державна екоінспекція у Донецькій області виконала розрахунки розміру шкоди. "Сума нанесеної шкоди земельним ресурсам території Курахівської ТЕС становить понад 986 мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні.

Також інспекція провела 10 розрахунків шкоди за забруднення атмосферного повітря. Загальний розмір завданої шкоди довкіллю забрудненням повітря внаслідок бойових дій, та обстрілів понад 1 млн грн.

Як наголосили в ОВА, розраховані збитки у подальшому мають стати підставою для стягнення з країни-агресора усієї шкоди, завданої довкіллю України.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.