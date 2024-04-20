Поляки частково відновлять рух вантажівок на ще одному пункті пропуску

Польські фермери 21 квітня частково відновлять пропуск вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Польські фермери планують пропускати на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію). Попередньо рух ваговозів має розпочатися о 08:00 21 квітня", – зазначили прикордонники.

Як повідомлялося, сьогодні вранці польські протестувальники завершили акцію протесту на пунктах пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова", що на кордоні з Україною.

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Блокада українського кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу