Українські дрони атакували енергетичну інфраструктуру одразу у восьми областях РФ, – ЗМІ
У ніч проти 20 квітня Служба безпеки, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Сили спеціальних операцій ЗСУ масштабно атакували дронами вісім російських областей. Ціллю була ворожа енергетична інфраструктура.
Про це пише liga.net із посиланням на джерела у спецслужбах.
Зазначається, що внаслідок цього уражено як мінімум три електропідстанції та базу зберігання пального, де зайнялися пожежі: ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Співрозмовник зазначив, що після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
Таож українські дрони "завітали" до Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей РФ.
"Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат – успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії", – зазначив співрозмовник видання.
Зокрема, за даними джерела, під удар безпілотників потрапили нафтопереробний завод у Смоленській області та щонайменше дві електропідстанції у Калузі та Брянську.
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Тож маю надію, що матимемо кращого президента, ніж олігарха, якого політичні гойдалки "видавили" в патріотизм, в якому він ніби "знайшов себе" як громадянин і робить просто неймовірні речі щодо допомоги в забезпеченні ЗСУ, але як політик - продовжує вести справи, ніби зараз 90-ті. І в "європейській солідарності" (і в парламенті, і "на місяцях") нічого не змінилося з 2019 року - паноптікум крадіїв, хабарників та інших вилупків.
Свято з України, наближається, як ти і планував…
Слава Україні!!
йди собі росо-фашик під три чорти!
прикольно, якщо ти думаєш щой твій сморід мене якось зачепив.
а тепер до путлера нах. привіт своїй обісцяній мацкве -набухайся та обригай там все за пабедобесіє
стосовно твоїх "хателок": твій любий муслім все тобі влаштує і твой "любімій" намаз і інші твої забаганки.
Батько наш Бандера...
давай ризикни своїм останнім зубом.
якщо ще не пропив мізки, то подивись, що саме на "Бідона"
від твого симпатика по цеху я ї навівся...
фу гидота. твої "сатрудникі" знають, що ти підар?
з іншого боку ви окупанти - всі підараси.
"байевой рософашитський підар"
звичано, ти - "узькій", ще й порнославної секти.
гагауз? вмієш читати коментарі? вау? а свідоцтво моє бачив. ні. ти просто ******, як завжди.
ти чеченцям приїдь і розкажи, хто вони та які . всі тваї 2хателки " - виконають.
ти узкий підарок, звичайний рософашист, щось начитався та думав, що впіймав Бога за бороду.
а отримав тільки ***.
ну тобі він мариться як "узкому баєвому підарасту". Мабуть такі на єреф "праблеми".
а тепре увага моє призвіще цілком буде болгарським та італійськім!
звичайно підару з "чалмою на сраці" важко подивитися хоч щось про гагаузів.
де більшість православна. з свідоцтвом норм. там не написано як в тебе: "рашистький ********, батьки невідомі, роги спиляли при знаходженні. бо чорт він і є чорт "
але до тебе порнославський ******** масковського сатанату - це не має жодного відношення!
як і коли ти підарок й мрійник про "пєтушню" став українцем.
відповідь: ніколи їм не був. всі твої гнилі "каменти" легко можна зрозуміти за посилом.
а там
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Так що, гагауз всраний, зміни погоняло, а то від тебе воняе дохлятиною.