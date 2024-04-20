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Новини
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Українські дрони атакували енергетичну інфраструктуру одразу у восьми областях РФ, – ЗМІ

рф

У ніч проти 20 квітня Служба безпеки, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Сили спеціальних операцій ЗСУ масштабно атакували дронами вісім російських областей. Ціллю була ворожа енергетична інфраструктура.

Про це пише liga.net із посиланням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що внаслідок цього уражено як мінімум три електропідстанції та базу зберігання пального, де зайнялися пожежі: ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Співрозмовник зазначив, що після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Таож українські дрони "завітали" до Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей РФ.

"Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат – успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії", – зазначив співрозмовник видання.

Зокрема, за даними джерела, під удар безпілотників потрапили нафтопереробний завод у Смоленській області та щонайменше дві електропідстанції у Калузі та Брянську.

Автор: 

росія (14111) енергетика (388) електроенергія (4220)


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Топ коментарі
+9
Новость отличная, только ей бы на пару лет раньше случиться. Как и со строительством укреплений.
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20.04.2024 16:48
+8
Кацапів вбивати - ніколи не пізно. А претензії ваші збережіть до наступного голосування - зараз вони мають значення приблизно як пук в калюжу. І проголосуєте, сподіваюсь, не за хєрограя, чи косату курву, чи чергового олігарха, чи колишнього попа МП або двічі судимого.
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20.04.2024 20:54
+6
Хороше покриття кацапії нашими дронами. Так-би кожен день. І не важливо, що там прокукурікає кацапський енарал Какашкін, чи як там його., що все дрони поражени. Головне, що на кацапії кожен день щось вибухае і горить.
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21.04.2024 10:52
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Новость отличная, только ей бы на пару лет раньше случиться. Как и со строительством укреплений.
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20.04.2024 16:48 Відповісти
Кацапів вбивати - ніколи не пізно. А претензії ваші збережіть до наступного голосування - зараз вони мають значення приблизно як пук в калюжу. І проголосуєте, сподіваюсь, не за хєрограя, чи косату курву, чи чергового олігарха, чи колишнього попа МП або двічі судимого.
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20.04.2024 20:54 Відповісти
"черговий олігарx" створив тобі довбойобу оборону і армію, якиx вистачило на два роки супротиву!
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21.04.2024 12:05 Відповісти
Я знаю хто такий порошок. І що він зробив. А ще знаю, що 95% складу політсили "європейська солідарність" - не кращі за тих, хто перебував в політсилі "партія регіонів" або зараз перебувають в "слузі народу".

Тож маю надію, що матимемо кращого президента, ніж олігарха, якого політичні гойдалки "видавили" в патріотизм, в якому він ніби "знайшов себе" як громадянин і робить просто неймовірні речі щодо допомоги в забезпеченні ЗСУ, але як політик - продовжує вести справи, ніби зараз 90-ті. І в "європейській солідарності" (і в парламенті, і "на місяцях") нічого не змінилося з 2019 року - паноптікум крадіїв, хабарників та інших вилупків.
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21.04.2024 14:39 Відповісти
2 года назад и даже год назад-у нас не было высокоэффективных дронов собственной разработки и изготовления. Сейчас-есть
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21.04.2024 12:17 Відповісти
Ось тобі, воєнний злочинець прутін, і трампів день!!
Свято з України, наближається, як ти і планував…
Слава Україні!!
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21.04.2024 08:43 Відповісти
Хороше покриття кацапії нашими дронами. Так-би кожен день. І не важливо, що там прокукурікає кацапський енарал Какашкін, чи як там його., що все дрони поражени. Головне, що на кацапії кожен день щось вибухае і горить.
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21.04.2024 10:52 Відповісти
тобто ти як "карєнной расіянін" погоджуєся?
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21.04.2024 19:34 Відповісти
Про шо ти кукурікаеш, півник? Прибери від себе зеркало, дрищ козломордий. За твій висер твій хозяїн д,Ермае не налье тобі гранчак стікломою, а дасть пенделя, і прийдеться тобі, півник, знов іти на смітник пляшки збирати.
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21.04.2024 19:43 Відповісти
я вже стикався з тободю пророс. бот. ось і все. ти просто похмуре лайно, як і вся твоя підарашкія
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21.04.2024 23:00 Відповісти
Півник обкаканий, стикався зі мною? Тоді твое кацапське рило надовго мене запамятае, дрищ козломордий. Може ще хочеш стикнутися, бидло?
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22.04.2024 07:21 Відповісти
матюки, погрози, відверта маячня та незрозуміле буркотіння.
йди собі росо-фашик під три чорти!
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22.04.2024 15:38 Відповісти
Бидло обкакане, тобі братва дозволила покукурікати і випустили з-під шконки? Зрозуміло, за це тебе знов будуть любити всіею камерою, підмийся, а то якщо вонятимеш, можуть і на перо насадити, півник козломордий.
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22.04.2024 15:55 Відповісти
ти відморожений кацап на всю голову.
прикольно, якщо ти думаєш щой твій сморід мене якось зачепив.

а тепер до путлера нах. привіт своїй обісцяній мацкве -набухайся та обригай там все за пабедобесіє
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22.04.2024 20:06 Відповісти
Можна рахувати,що віддали за Трипільську ТЕС.
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21.04.2024 12:06 Відповісти
По НПЗ нужно бить и не слушать никаких Бидонов. Удары по НПЗ прелесны тем что там загорание от малейшей искры от любого попадания и пожар не потушить и крекенговые колоны быстро не восстановить и дефицит бензина и других нефтепродуктов-больно бьет по психике россиян и по экономике оркостана. Сначала НПЗ раздолбить и только потом ближе к зиме начилать лупить по ТЕЦ-желательно по московским ТЕЦ-чтобы москвичи замерзали зимой(а зимы там суровее чем в украине)
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21.04.2024 12:16 Відповісти
"конечьно" - Бідон
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21.04.2024 19:35 Відповісти
С Бидоном-мы точно не победим. Бидон имел Лендлиз но ничего по нему нам не дал-хоть мог дать любое оружие в любых количествах. Бидон подписал договор о запрете касетных боеприпасов(Украина и Параша не подписали)-почему Бидон ДО подписания не передал эти ТЫСЯЧИ ненужных ему касетных боеприпасов Украине-ведь их всеравно нужно утилизировать причем платить деньги за утилизацию? ПАотомучто он- Бидон и не хочет победы Украины. Может и Трамп не хочет победы Украины,я не знаю. Но Бидон-точно делал все чтобы тормозить поддержку Украины. Старый ввыживший из ума маразматик и сцикун-как многие демократы-за что он и проиграеи выборы в США Чего ему и желаю
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21.04.2024 21:31 Відповісти
обама, трамп, байден... ми на ситуацію не можемо вплинути. Може час перестати смикатися та робити своє? Суто національна політика відродження та захисту.
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21.04.2024 23:28 Відповісти
Дрищ опущений, ти не кукурікай на цензорі, а зроби вечірній намаз і в люлю, а то прийдуть бандеровці і зроблять тобі, дебілу, ваву.
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22.04.2024 20:31 Відповісти
гей - тема? підарок, а тебе хапає, так?
стосовно твоїх "хателок": твій любий муслім все тобі влаштує і твой "любімій" намаз і інші твої забаганки.
Батько наш Бандера...
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22.04.2024 21:06 Відповісти
гагауз, пора тобі, дрищ обкаканий, смоктати пісю кацапам, краще не кукурікай а попрай свою чалму і бігом на сосаніе, а то тебе опять кацапи пустять по кругу. ІВ підмийся, щоб не воняв, а то без вух зостанешся, ******* всране.
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22.04.2024 21:11 Відповісти
"...а то без вух зостанешся..."
давай ризикни своїм останнім зубом.
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22.04.2024 21:51 Відповісти
Гагауз всраний, а в тебе, бидло, досвід є, що, геть всі зуби тобі вибили?
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22.04.2024 22:04 Відповісти
Кацап обкаканий, українці не називають Байдена бідоном, він допомогае Україні. Ти, кацапура козломордий знову спалився. Водки нет, тут кацапам не подають, хіба що ногою в твое кацапське свиняче рило.
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22.04.2024 11:30 Відповісти
кацепе! краще ********** після вживання
якщо ще не пропив мізки, то подивись, що саме на "Бідона"
від твого симпатика по цеху я ї навівся...
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22.04.2024 15:36 Відповісти
Півник, в тебе цікава погремуха, , ти , судячи з неї, гагауз? Навідь до кацапа недотягуеш? Ваше ущербне племя давно смокче пісю у *****, та так голосно, аж прицмокуе. Ми, українці, таку срань, як ти, не любимо, зрадник, навідь такий неповноцінний, як твое племя, мае сидіти під шконкою тихо, як миша і кукурікати тільки тоді, коли дозволять. А то не тільки ми будемо твоїх соплемінників лупцювати, але і молдовани, вас, дикунів, будуть бити, як старе відро.
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22.04.2024 16:14 Відповісти
я так читаю гей - тема це твоє "півники" т.т.і.
фу гидота. твої "сатрудникі" знають, що ти підар?
з іншого боку ви окупанти - всі підараси.
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22.04.2024 20:10 Відповісти
Півник обкаканий, я тобі вже радив, дурню, прибери від себе зеркало, і ти не будеш бачити в ньому підара. Чи твій задрогений народ ніколи не бачив зеркала, ******* гагаузьке?
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22.04.2024 20:28 Відповісти
не-а. чувачок. ти "попав".
"байевой рософашитський підар"
звичано, ти - "узькій", ще й порнославної секти.
гагауз? вмієш читати коментарі? вау? а свідоцтво моє бачив. ні. ти просто ******, як завжди.
ти чеченцям приїдь і розкажи, хто вони та які . всі тваї 2хателки " - виконають.
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22.04.2024 21:11 Відповісти
Дрищ всраний, твоя фамілія гагаузька, чи ти раптом став українцам? Так нам ******* в чалмах непотрібні, без задрипаних дрищів гагаузів з кацапами розправимося. А яке в тебе свідоцтво, гагауз? Справка від врача шо не держиться моча? Ми, українці, розправимся з кацапнею без сраних дрищів в чалмах.
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22.04.2024 21:18 Відповісти
звичайно на расеї моє призвіще , а не погремуха,я к в тебе може щось і значить.
ти узкий підарок, звичайний рософашист, щось начитався та думав, що впіймав Бога за бороду.
а отримав тільки ***.
ну тобі він мариться як "узкому баєвому підарасту". Мабуть такі на єреф "праблеми".
а тепре увага моє призвіще цілком буде болгарським та італійськім!
звичайно підару з "чалмою на сраці" важко подивитися хоч щось про гагаузів.
де більшість православна. з свідоцтвом норм. там не написано як в тебе: "рашистький ********, батьки невідомі, роги спиляли при знаходженні. бо чорт він і є чорт "
але до тебе порнославський ******** масковського сатанату - це не має жодного відношення!
як і коли ти підарок й мрійник про "пєтушню" став українцем.
відповідь: ніколи їм не був. всі твої гнилі "каменти" легко можна зрозуміти за посилом.
а там
0
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22.04.2024 21:45 Відповісти
Дрищ гагаузьськпий, з тебе болгарин чи італіець як з гівна куля. А то, що ти прикацарлений, як всі гагаузи, видає тебе фанатичне боягузництво какадирівців. Їх на кацапії бояться, як вогня, а гагаузи відомі *************, то це передалось і вам. А нам, українцям не важливо, чеченець чи кацап, їх на початку війни під Киевом нищили тисячами, і тепер вони бояться бути на ночі, а стоять в заградотрядах, щоб кацапня від наших українських ударів не розбігалася.
Так що, гагауз всраний, зміни погоняло, а то від тебе воняе дохлятиною.
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22.04.2024 22:02 Відповісти
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21.04.2024 14:03 Відповісти
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21.04.2024 15:55 Відповісти
Непогано.
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21.04.2024 18:57 Відповісти

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