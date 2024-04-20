Українські дрони атакували енергетичну інфраструктуру одразу у восьми областях РФ, – ЗМІ

У ніч проти 20 квітня Служба безпеки, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Сили спеціальних операцій ЗСУ масштабно атакували дронами вісім російських областей. Ціллю була ворожа енергетична інфраструктура.

Про це пише liga.net із посиланням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що внаслідок цього уражено як мінімум три електропідстанції та базу зберігання пального, де зайнялися пожежі: ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Співрозмовник зазначив, що після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Таож українські дрони "завітали" до Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей РФ.

"Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат – успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії", – зазначив співрозмовник видання.

Зокрема, за даними джерела, під удар безпілотників потрапили нафтопереробний завод у Смоленській області та щонайменше дві електропідстанції у Калузі та Брянську.