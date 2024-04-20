"Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає швидкісні потяги до Одеси

АТ "Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд "Інтерсіті+".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поїзд №761/762 Київ – Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

"Крім цього, на великодній вікенд збільшуємо пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ – Львів на 4 та 5 травня", – додали в "Укрзалізниці".

Квитки на Одесу вже у застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова з'являтимуться поступово протягом найближчих днів