Пів мільярда фунтів з фонду британського Міноборони для України досі не використані через бюрократію, – ЗМІ

Понад половину з 900 млн фунтів стерлінгів фонду військової допомоги Україні, яким розпоряджається Міноборони Великої Британії, не були використані через бюрократичні затримки з укладанням контрактів.

Як пише The Guardian, цей міжнародний фонд допомоги формують дев'ять країн. Критики стверджують, що він надто повільно постачає озброєння, передає Укрінформ.

Зокрема, з 900 млн фунтів стерлінгів ($1,11 млрд), виділених урядами за останні два роки, з яких 500 млн фунтів надійшли від Великої Британії, було освоєно лише 404 млн.

Міністри оборони країн-донорів визнали, що частина озброєння, передбаченого укладеними контрактами, не прибуде в Україну до весни наступного року.

За словами керівників відомств, затримки зумовлені необхідністю оцінки кожної з величезної кількості оборонних компаній, які взяли участь у тендерах на отримання контрактів.

Міжнародний фонд для України було створено в серпні 2022 року для фінансування підготовки військових та озброєння для України після російського повномасштабного вторгнення.

Він був задуманий як гнучкий фонд з низьким рівнем бюрократії, яким розпоряджається Міністерство оборони від імені виконавчої групи за участю Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.

Кошти для фонду виділили Данія (133 млн фунтів стерлінгів), Ісландія (3 млн), Литва (5), Нідерланди (110), Норвегія (119 млн), Швеція (26 млн), Австралія (26 млн) і Нова Зеландія (4 млн).

З цього фонду було профінансовано понад 100 безпілотних авіаційних комплексів, 80 машин для знищення невибухових перешкод, допомогу в будівництві оборонних позицій, радари ППО.