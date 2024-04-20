Ліміт витрат, обмеження для військових та реклама: Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії впливу онлайн-казино

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Відповідний указ голови держави №234/2024 20 квітня оприлюднили на сайті Офісу президента.

Так, Кабінет міністрів упродовж місяця має розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки ЗСУ та інших військових формувань.

Також уряд має у місячний строк заборонити реєстрацію організатором азартних ігор онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця, а також визначити максимальний час безперервної участі в азартній грі на добу для одного акаунта, максимального часу гри на тиждень та запровадити обов'язкові перерви у грі.

Також організаторів онлайн-казино зобов’яжуть встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу (дня, тижня, місяця) з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць.

Відповідно до рішення РНБО військове керівництво невідкладно запровадить заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та онлайн-казино на період дії воєнного стану.

Водночас Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики за три місяці мають розробити відповідно клінічний стандарт лікування ігрової залежності та соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю.

Крім того, РНБО рекомендує Національному банку запровадити у двотижневий строк заборону прийому як застави товарів подвійного використання, а також затвердити методичні рекомендації для банків щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в онлайн-казино.

При цьому Міністерство цифрової трансформації має впродовж місяця провести переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні "UA" у їх магазинах додатків.

Службі безпеки упродовж двох місяців проводитиме перевірки організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства України.

Контроль за виконанням рішення РНБО покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 29 березня військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко зареєстрував петицію з проханням до президента звернути увагу на шкоду, якої гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Уже до вечора цього самого дня петиція набрала понад 26 тис. голосів.

Пізніше президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифі, а також секретареві РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино й уже цього тижня запропонувати своє рішення.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Спускають бойові та несуть дрони у ломбарди. Чому Україну накрила епідемія лудоманії".

Гральний бізнес в Україні

Як повідомлялося, компанії, які легально займаються організацією грального бізнесу, у 2023 році отримали 53 млрд грн доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку.

Йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність фізичних та онлайн-казино, букмекерського бізнесу та організацію ігор в покер на гроші (без урахування окремих ліцензій на зали гральних автоматів).

Раніше ЗМІ нагадали про оцінку Національного банку, зроблену в лютому 2023 року, згідно з якою українці витрачали в онлайн-казино, на ставках та у фізичних ігрових закладах 12-15 млрд грн на місяць, тобто 144-180 млрд грн на рік. Це втричі більше, ніж виторг легальних компаній грального бізнесу.

Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані НБУ повідомляв, що безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор у 2023 році зросли до 83 млрд грн.