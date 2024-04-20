У США арештували двох підприємців за торгівлю з Курченком

Суд США визнав винними та засудив до позбавлення волі голову компанії Metalhouse LLC Джона Унсалана і його бізнес-партнера білоруса Сергія Карпушкіна за співпрацю з українським олігархом-втікачем Сергієм Курченком.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"Ті, хто працює проти України, рано чи пізно несуть за це відповідальність. Два резиденти штату Флориди, що спеціалізуються на торгівлі сталеливарною продукцією, отримали вироки за обхід санкцій і співпрацю з проросійським олігархом Курченком", – зазначила вона.

Так, відповідно до повідомлення Мін’юсту США, президента компанії Metalhouse LLC Джона Унсалана засуджено до 6 років позбавлення волі "за змову з метою відмивання грошей з метою сприяння порушенню санкцій США, запроваджених проти українського бізнесмена Сергія Курченка". Американський бізнесмен визнав себе винним. Є рішення про конфіскацію $160 млн, отриманих ним у результаті злочину.

Водночас його колишнього бізнес-партнера Сергія Карпушкіна, який є громадянином Білорусі і проживає в Маямі, засуджено до 21 місяця в'язниці за участь в оборудці. Він також визнав себе винним. Вирішено конфіскувати $4,7 млн, отриманих ним унаслідок злочину.

Маркарова нагадала, що український бізнесмен Курченко перебуває під повними блокуючими санкціями США з 2015 року за участь у привласненні державних активів України. Дві афілійовані з ним компанії, а саме ТОВ "Компания Газ-Альянс" і ЗАТ "Внешторгсервис", були санкціоновані у 2018 році за підтримку так званих "ЛНР" і "ДНР".

А Унсалан та Карпушкін проводили торговельні операції указаними компаніями у 2017-2021 роках, закуповуючи металургійне обладнання та сировину.