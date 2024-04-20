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Новини
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У США арештували двох підприємців за торгівлю з Курченком

курченко

Суд США визнав винними та засудив до позбавлення волі голову компанії Metalhouse LLC Джона Унсалана і його бізнес-партнера білоруса Сергія Карпушкіна за співпрацю з українським олігархом-втікачем Сергієм Курченком.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"Ті, хто працює проти України, рано чи пізно несуть за це відповідальність. Два резиденти штату Флориди, що спеціалізуються на торгівлі сталеливарною продукцією, отримали вироки за обхід санкцій і співпрацю з проросійським олігархом Курченком", – зазначила вона.

Так, відповідно до повідомлення Мін’юсту США, президента компанії Metalhouse LLC Джона Унсалана засуджено до 6 років позбавлення волі "за змову з метою відмивання грошей з метою сприяння порушенню санкцій США, запроваджених проти українського бізнесмена Сергія Курченка". Американський бізнесмен визнав себе винним. Є рішення про конфіскацію $160 млн, отриманих ним у результаті злочину.

Водночас його колишнього бізнес-партнера Сергія Карпушкіна, який є громадянином Білорусі і проживає в Маямі, засуджено до 21 місяця в'язниці за участь в оборудці. Він також визнав себе винним. Вирішено конфіскувати $4,7 млн, отриманих ним унаслідок злочину.

Маркарова нагадала, що український бізнесмен Курченко перебуває під повними блокуючими санкціями США з 2015 року за участь у привласненні державних активів України. Дві афілійовані з ним компанії, а саме ТОВ "Компания Газ-Альянс" і ЗАТ "Внешторгсервис", були санкціоновані у 2018 році за підтримку так званих "ЛНР" і "ДНР".

А Унсалан та Карпушкін проводили торговельні операції указаними компаніями у 2017-2021 роках, закуповуючи металургійне обладнання та сировину.

Автор: 

санкції (4354) США (4800) Курченко (233) Маркарова (201)


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гнидота белобрысая
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20.04.2024 14:14 Відповісти
два года в американской тюрьме на бюджетных харчах с интернетом и лярдами уев по выходу (которые не нашли или не искали) плюс с чистой репутацией раскаявшегося уже американца - вполне неплохо разменялся.
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20.04.2024 15:11 Відповісти
..надо опу в штаты отправить в полном составе.. ну, чисто в командировку..
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20.04.2024 15:20 Відповісти
Посол України в Канаді, Юлія Ігорівна Ковалів, проходить як свідок?
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21.04.2024 01:10 Відповісти
Данилов, разом із Зеленським і татаровим, курченка одразу обклали жорсткими санкціями, мабуть…
Курченко, може підтвердити… В Україні і влада, моцна…
Мертвечук з шуфричем, на собі це відчули… і далі чують…
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21.04.2024 09:09 Відповісти
Це просто єрмак усунув конкурентів
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21.04.2024 10:10 Відповісти

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