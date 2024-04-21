МВС Росії хоче отримати доступ до всіх банківських переказів і телефонних дзвінків росіян

Міністерство внутрішніх справ РФ пропонує суттєво розширити доступ поліції до даних про банківські платежі та телефонні дзвінки російських громадян.

МВС Росії підготувало поправки до Кримінально-процесуального кодексу, передає The Moscow Times.

Поправки, зокрема, зобов'яжуть банки без суду розкривати поліції запитувану інформацію про перекази у триденний термін, а якщо запит надійшов в електронній формі – то за 24 години

Одночасно слідчі та дізнавачі, за задумом МВС, мають отримати повноваження блокувати будь-які операції з переказу грошей на 10 днів.

Відповідно до проєкту закону, зробити це правоохоронці зможуть "за наявності підстав вважати, що банківські рахунки (вклад, депозит), електронні кошти, авансові платежі за послуги зв'язку використовувалися у злочинній діяльності".

Слідчому для блокування рахунків фізособи буде потрібна "згода керівника слідчого органу", а дізнавачу – "згода прокурора", випливає з проєкту.

Крім того, МВС РФ пропонує дозволити слідчим та дізнавачам у рамках кримінальної справи без рішення суду отримувати дані про телефонні дзвінки громадян.

"При цьому період надання зазначеної інформації не може перевищувати 10 діб, що передують даті винесення ухвали", – йдеться у проєкті закону.

Поправки підготовлені у межах виконання доручень уряду, а їхня реалізація "не спричинить додаткових витрат федерального та інших відповідних бюджетів бюджетної системи РФ", підкреслює МВС Росії.