Нідерланди виділяють 200 мільйонів євро на ППО та снаряди для України

Нідерланди виділяють понад 200 млн євро на посилення протиповітряної оборони України та передання їй артилерійських боєприпасів.

Про це заявила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен на засіданні Ради Україна-НАТО, передає LIGA.net із посиланням на повідомлення відомства.

"Засоби, які зараз надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", – сказала Оллонгрен.

За словами Оллонгрен, Україна терміново потребує систем ППО та артилерійських снарядів, інакше ситуація ризикує перетворитися на "критичну".

В оборонному відомстві Нідерландів зазначають, що 150 млн євро з пакета допомоги підуть на підтримку німецької ініціативи з пошуку систем протиповітряної оборони для України. 60 млн євро країна спрямує на закупівлю засобів ППО ближнього радіуса дії, які можуть бути використані, зокрема, для протидії дронам.

Раніше повідомлялося, що уряд Нідерландів підтримав Весняний меморандум про виділення додаткових 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України на період 2024-2026 років.